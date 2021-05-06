FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 394

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Renat Akhtyamov:

не, мне не виднее

я просто посмотрел на график

однако золитшко - это шумахерский инструмент и от него можно ждать любых нестандартных выкрутасов

я на форуме уже описывал как на золоте можно получить более менее адекватный сигнал,

только никто и уха не повел

покаж где, дай ссылку, интересно

 
Sergey Lazarenko:

покаж где, дай ссылку, интересно

еле нашел

;)

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page367#comment_18344997

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
  • 2020.09.18
  • www.mql5.com
Всех С Новым Годом. И вот мой первый пост в этой ветке. Возможное развитие событий по еве. От 1,11 будет отскок...
 
Renat Akhtyamov:
это дно для любителей купить по дороже..

То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже (с)

 
Vitaly Muzichenko:

То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже (с)

ниже нуля уже падали, осталось выше солнца,

для коллекции

;)

 

продолжение истории, после отбоя от уровня внутри-дневного, пошел импульс, но слабый, и сразу после импульса - откат, сейчас собственно и решится, после отката будет ли еще одна волна? Или все просто затухнет там, где и началось


 
Sergey Lazarenko:

продолжение истории, после отбоя от уровня внутри-дневного, пошел импульс, но слабый, и сразу после импульса - откат, сейчас собственно и решится, после отката будет ли еще одна волна? Или все просто затухнет там, где и началось

Сергей, сравнивать цену саму с собой - не этично.

Я называю такое действо - натянуть фибо на ценник.


А смысл?

 
Sergey Lazarenko:

продолжение истории, после отбоя от уровня внутри-дневного, пошел импульс, но слабый, и сразу после импульса - откат, сейчас собственно и решится, после отката будет ли еще одна волна? Или все просто затухнет там, где и началось


Сегодня уже ничего не будет. 

А серебро вниз хочет. Да и какое серебро,- посмотрите на биржевые индексы. 

Все бабки вваливают в акции. Только один чудак недавно вывел. Уорен Баффет. 

ЗЫ: Мы с дочерью тоже от Golden Sachs избавились, чуток раньше Баффета ))

[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/signals/816994

что скажете?

Торговые сигналы для MetaTrader 4: ProfitPro
Торговые сигналы для MetaTrader 4: ProfitPro
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждого открытого ордера в течение его жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют...
 
semenignat:

https://www.mql5.com/ru/signals/816994

что скажете?

Всё замечательно. Хорошо, что зубчик вниз от 2.10 не состоялся 30.08. Повезло, однако. 

 
Sergey Lazarenko:

здорово! Это ж у тебя вилы Эндрюса? А в чем суть уровней сопротивления и поддержки? Откуда они берутся?

Два варианта:

  • или автоматически рассчитываются разворотные точки по 9-ти масштабам ценового движения и от них строится комплект вил Эндрюса + линии Шиффа...
    В этом случае используется индикаторная платформа ZUP, но как все построенное автоматически - нужно самому проверять правильность выбора экстремумов.
    Долго и можно внести свои ошибки.
  • или проводится волновой анализ и такой же комплект строится от волновых вершин.
    В этом случае делаешь все сам, а программа-советник Elliott Wave Maker в реальном масштабе времени проверяет твой волновой анализ (сообщая об ошибках) и выводит все построения по клавиатурным командам.
    Проверка производится быстрее, чем может выполнить трейдер, и безошибочно.
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