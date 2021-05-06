FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 394
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не, мне не виднее
я просто посмотрел на график
однако золитшко - это шумахерский инструмент и от него можно ждать любых нестандартных выкрутасов
я на форуме уже описывал как на золоте можно получить более менее адекватный сигнал,
только никто и уха не повел
покаж где, дай ссылку, интересно
покаж где, дай ссылку, интересно
еле нашел
;)
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page367#comment_18344997
это дно для любителей купить по дороже..
То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже (с)
То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже (с)
ниже нуля уже падали, осталось выше солнца,
для коллекции
;)
продолжение истории, после отбоя от уровня внутри-дневного, пошел импульс, но слабый, и сразу после импульса - откат, сейчас собственно и решится, после отката будет ли еще одна волна? Или все просто затухнет там, где и началось
продолжение истории, после отбоя от уровня внутри-дневного, пошел импульс, но слабый, и сразу после импульса - откат, сейчас собственно и решится, после отката будет ли еще одна волна? Или все просто затухнет там, где и началось
Сергей, сравнивать цену саму с собой - не этично.
Я называю такое действо - натянуть фибо на ценник.
А смысл?
продолжение истории, после отбоя от уровня внутри-дневного, пошел импульс, но слабый, и сразу после импульса - откат, сейчас собственно и решится, после отката будет ли еще одна волна? Или все просто затухнет там, где и началось
Сегодня уже ничего не будет.
А серебро вниз хочет. Да и какое серебро,- посмотрите на биржевые индексы.
Все бабки вваливают в акции. Только один чудак недавно вывел. Уорен Баффет.
ЗЫ: Мы с дочерью тоже от Golden Sachs избавились, чуток раньше Баффета ))
https://www.mql5.com/ru/signals/816994
что скажете?
https://www.mql5.com/ru/signals/816994
что скажете?
Всё замечательно. Хорошо, что зубчик вниз от 2.10 не состоялся 30.08. Повезло, однако.
здорово! Это ж у тебя вилы Эндрюса? А в чем суть уровней сопротивления и поддержки? Откуда они берутся?
Два варианта:
В этом случае используется индикаторная платформа ZUP, но как все построенное автоматически - нужно самому проверять правильность выбора экстремумов.
Долго и можно внести свои ошибки.
В этом случае делаешь все сам, а программа-советник Elliott Wave Maker в реальном масштабе времени проверяет твой волновой анализ (сообщая об ошибках) и выводит все построения по клавиатурным командам.
Проверка производится быстрее, чем может выполнить трейдер, и безошибочно.