FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 653
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Дрыны на фунте:
сейчас пойдёт сюда 1.34795
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Итак, продолжим:
Итак, продолжим:
Привет дровосек! Когда будет мониторинг?
Зеркало есть? Мониторьте...
Привет!
сейчас пойдёт сюда 1.34795
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Итог
.........................................................................................................................
подожду его здесь 1.32521
Не там, так тут...
Всем привет. эстафета принята.
Ева и фунт до сих пор в продажах. Жду.
Всем привет. эстафета принята.
Ева и фунт до сих пор в продажах. Жду.
Всем привет. С наступающим Новым Годом)))