FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 653

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Lesorub:

Дрыны на фунте:


сейчас пойдёт сюда 1.34795

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Файлы:
GBPUSDM30_1.34795.png  44 kb
 

Итак, продолжим:


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Lesorub:

Итак, продолжим:


Привет дровосек! Когда будет мониторинг?
 
Vladimir Baskakov:
Привет дровосек! Когда будет мониторинг?

Зеркало есть? Мониторьте...

Привет!

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SanAlex:

сейчас пойдёт сюда 1.34795

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Итог

.........................................................................................................................

подожду его здесь  1.32521

GBPUSDH2 1.32521

Файлы:
GBPUSDM30_itog.png  26 kb
 

Не там, так тут...  



 

Всем привет. эстафета принята. 

Ева и фунт до сих пор в продажах. Жду.

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. эстафета принята. 

Ева и фунт до сих пор в продажах. Жду.

Яшка, привет! Наконец-то включил мозг! Правильно, продавай
 
есть весёлый кросс CHFJPY - так вот он вышел на уровень принятия решений. По идее завтра можно было-бы ловить хай в сторону на юг, сиречь входить в продажи во второй половине дня, НО :-) но новый год блин...
 

Всем привет. С наступающим Новым Годом)))

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