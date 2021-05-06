FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 214

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MakarFX:
Продавай. У меня цель 1677.

Спасибо! буду держать до Вашей цели, - а там будет видно .

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вчера рассматривал график, и тоже, к этой метке, целился.

XAUUSDM30х

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD  тут после закрытие этого бара цена вверх пойдет, на сколько высоко сложно сказать пока общий тренд вниз.

какая у тебя цель по фунту?
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Alexsandr San:

Спасибо! буду держать до Вашей цели, - а там будет видно .

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вчера рассматривал график, и тоже, к этой метке, целился.


Немного отыграл - направление меняется верх, жду цель 1708

XAUUSDM15 

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Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.20 11:00  

У тебя, там кнопочка, наверное есть. Пара ходит(USDJPY), по твоему заказу

Снимокэто демо счёт 

 
Alexsandr San:

Немного отыграл - направление меняется верх, жду цель 1708

 

Вот и цель)
 

У кого какие цели по GBPUSD?

А то я целюсь на 1,23...но не уверен

 
MakarFX:

У кого какие цели по GBPUSD?

А то я целюсь на 1,23...но не уверен

1.2240

достал этот 5-ый знак, все мозги вывернул, пока посчитал

;)

 
Renat Akhtyamov:

1.2240

достал этот 5-ый знак, все мозги вывернул, пока посчитал

;)

Спасибо. Уже немного осталось.


 
Renat Akhtyamov:

1,23 довольно сильный уровень.

не уверен на счет 1,2240... не сегодня

 
MakarFX:

1,23 довольно сильный уровень.

не уверен на счет 1,2240... не сегодня

до конца недели, минимум
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