FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 214
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Продавай. У меня цель 1677.
Спасибо! буду держать до Вашей цели, - а там будет видно .
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вчера рассматривал график, и тоже, к этой метке, целился.
GBPUSD тут после закрытие этого бара цена вверх пойдет, на сколько высоко сложно сказать пока общий тренд вниз.
Спасибо! буду держать до Вашей цели, - а там будет видно .
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вчера рассматривал график, и тоже, к этой метке, целился.
Немного отыграл - направление меняется верх, жду цель 1708
Привет! Aleksandr Yakovlev 2020.04.20 11:00 #2118
У тебя, там кнопочка, наверное есть. Пара ходит(USDJPY), по твоему заказу
это демо счёт
Немного отыграл - направление меняется верх, жду цель 1708
У кого какие цели по GBPUSD?
А то я целюсь на 1,23...но не уверен
У кого какие цели по GBPUSD?
А то я целюсь на 1,23...но не уверен
1.2240
достал этот 5-ый знак, все мозги вывернул, пока посчитал
;)
1.2240
достал этот 5-ый знак, все мозги вывернул, пока посчитал
;)
Спасибо. Уже немного осталось.
1,23 довольно сильный уровень.
не уверен на счет 1,2240... не сегодня
1,23 довольно сильный уровень.
не уверен на счет 1,2240... не сегодня