FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 327
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Луневые дрыны...
Прям щас, душите КИВИ по максимуму...
ТР 0.64767
Евра аналогично:
ТР 1.12515
Прям щас, душите КИВИ по максимуму...
ТР 0.64767
Евра аналогично:
ТР 1.12515
Спасибо большое Лесорубу за прогнозы .По NZDUSD тейк пониже поставил на 0.6380
Всем привет. Сигнал по ауди вниз.
Первая цель зеленая линия.
Белому медведю привет.Мутный Ауди похоже вниз на 0.69 дойдет и как то вверх смотрит на 0.6950
Привет.)))
Привет.)))