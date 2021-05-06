FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 327

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EURGBP медленно ползет вверх на 0.9170 и затем круто вниз
 

Луневые дрыны...


 
Канадец только начинает разгон ,за сутки коснется 1.3710 и вниз .Во вторник побыстрее ходить будет.
 

Прям щас, душите КИВИ по максимуму...

ТР 0.64767


Евра аналогично:


ТР 1.12515

 
Lesorub:

Прям щас, душите КИВИ по максимуму...

ТР 0.64767


Евра аналогично:


ТР 1.12515

Спасибо большое Лесорубу за прогнозы .По NZDUSD тейк пониже поставил на 0.6380

 

Всем привет. Сигнал по ауди вниз.

Первая цель зеленая линия.


 
Здравствуйте, такой трюк... при ожидании (-300 пипсов) выпустить двойной однонаправленный ордер. Для закрытия первого и еще для прибытка. Это горячо?  
 
Белому медведю привет.Мутный Ауди похоже вниз на 0.69 дойдет и как то вверх смотрит на 0.6950
 
Alexxl2008:
Белому медведю привет.Мутный Ауди похоже вниз на 0.69 дойдет и как то вверх смотрит на 0.6950

Привет.)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Привет.)))

Как успехи, пересидел Алексей?) А нет, увидел. А чего на центовом?
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