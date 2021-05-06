FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 402
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на мой взгляд от около 1877 нужно/можно покупать..
то есть сугубо по голде - рвать собирается вверх.
Будет канал, как мне кажется, 1700-1800. Где-нибудь там можно будет купить.
не пойму, почему именно там?
во первых в шорт золото не торгуют воообще. Золотое правило золота номер раз :-)
а вверЪх хорошо обозначенная ступень около озвученной цифры. Не как в аптеке - с точностью до 5-й цифры, но около того.
---
просто посмотрите - что в чём измеряется в реальном мире. ЗВР это к примеру что и почему это так ? золото отсчитывается отдельно. В унциях, фунтах и тоннах (кому как повезёт), Золото главней
во первых в шорт золото не торгуют воообще. Золотое правило золота номер раз :-)
Позвольте оспорить. Имея положительный своп вошёл бы в шорт ещё в 2011 или в любой удобный момент )
Шорт кстати идёт быстрее чем лонг -> статистика, КПД выше)
Потому, что там - уровень сопротивления.
сопротивления можно определять по экстремумам на гарфике цены, что я и делаю, можно другими способами, так вот сопротивления с экстремумов тама нету.
во первых в шорт золото не торгуют воообще. Золотое правило золота номер раз :-)
а вверЪх хорошо обозначенная ступень около озвученной цифры. Не как в аптеке - с точностью до 5-й цифры, но около того.
---
просто посмотрите - что в чём измеряется в реальном мире. ЗВР это к примеру что и почему это так ? золото отсчитывается отдельно. В унциях, фунтах и тоннах (кому как повезёт), Золото главней
понятна ваша позиция, привязка к круглым, значимым, интересным цифрам...
на прорыв пошло
по итогу удалось удержать позицию полным, первоначальным объемом, на 80,0 пунктов ушло от точки входа, кстати в откате именно Зеркальный уровень удержал откат, не дав снести ордер в безубыток.
касаемо целей, тут уже надо смотреть большие таймы, куда там может улететь? Есть нисходящий тренд, и сейчас цена в откате, неплохо было бы в момент появления нового минимума взять тейк
https://www.mql5.com/ru/charts/12778106/xauusd-d1-rannforex-limited
Всем привет.Говорил обратить внимание на новозеландца
не знаю как вы, а я присмотрелся.
Половину позиции прикрыл.
цели.
1. 0,65150
2. 0,63750
3. 0,61650
Всем привет.Говорил обратить внимание на новозеландца
не знаю как вы, а я присмотрелся.
Половину позиции прикрыл.
цели.
1. 0,65150
2. 0,63750
3. 0,61650
а по еве я так понял не срослось ...
Просто набор позиций идет