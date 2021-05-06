FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 402

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Maxim Kuznetsov:

на мой взгляд от около 1877 нужно/можно покупать..

то есть сугубо по голде - рвать собирается вверх.

Будет канал, как мне кажется, 1700-1800. Где-нибудь там можно будет купить. 

 
Sergey Lazarenko:

не пойму, почему именно там?

во первых в шорт золото не торгуют воообще. Золотое правило золота номер раз :-)

а вверЪх хорошо обозначенная ступень около озвученной цифры. Не как в аптеке - с точностью до 5-й цифры, но около того.

---

просто посмотрите - что в чём измеряется в реальном мире. ЗВР это к примеру что и почему это так ? золото отсчитывается отдельно. В унциях, фунтах и тоннах (кому как повезёт), Золото главней

 
Maxim Kuznetsov:

во первых в шорт золото не торгуют воообще. Золотое правило золота номер раз :-) 

Позвольте оспорить. Имея положительный своп вошёл бы в шорт ещё в 2011 или в любой удобный момент )

Шорт кстати идёт быстрее чем лонг -> статистика, КПД выше)

 
Алексей Тарабанов:

Потому, что там - уровень сопротивления. 

сопротивления можно определять по экстремумам на гарфике цены, что я и делаю, можно другими способами, так вот сопротивления с экстремумов тама нету.

 
Maxim Kuznetsov:

во первых в шорт золото не торгуют воообще. Золотое правило золота номер раз :-)

а вверЪх хорошо обозначенная ступень около озвученной цифры. Не как в аптеке - с точностью до 5-й цифры, но около того.

---

просто посмотрите - что в чём измеряется в реальном мире. ЗВР это к примеру что и почему это так ? золото отсчитывается отдельно. В унциях, фунтах и тоннах (кому как повезёт), Золото главней

понятна ваша позиция, привязка к круглым, значимым, интересным цифрам...

 
Sergey Lazarenko:

на прорыв пошло

по итогу удалось удержать позицию полным, первоначальным объемом, на 80,0 пунктов ушло от точки входа, кстати в откате именно Зеркальный уровень удержал откат, не дав снести ордер в безубыток.

Файлы:
XAUUSDH1.png  55 kb
 

касаемо целей, тут уже надо смотреть большие таймы, куда там может улететь? Есть нисходящий тренд, и сейчас цена в откате, неплохо было бы в момент появления нового минимума взять тейк

https://www.mql5.com/ru/charts/12778106/xauusd-d1-rannforex-limited

График XAUUSD, D1, 2020.10.17 01:52 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
График XAUUSD, D1, 2020.10.17 01:52 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: XAUUSD. Период графика: D1. Брокер: RannForex Limited. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2020.10.17 01:52 UTC.
 

Всем привет.Говорил обратить внимание на новозеландца

не знаю как вы, а я присмотрелся.

Половину позиции прикрыл.

цели.

1. 0,65150

2. 0,63750

3. 0,61650

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет.Говорил обратить внимание на новозеландца

не знаю как вы, а я присмотрелся.

Половину позиции прикрыл.

цели.

1. 0,65150

2. 0,63750

3. 0,61650

а по еве я так понял не срослось ...
 
Renat Akhtyamov:
а по еве я так понял не срослось ...

Просто набор позиций идет

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