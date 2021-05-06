FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 451

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SanAlex:

сегодня только тренировка - а в завтра будет весело. 

Да, нужно учитывать, что азиатские рынки склонны к панике. 

 
SanAlex:

Да! скорее всего выше - где то 1938.68 


2200-2300

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

2200-2300

это если в долго-срок 

- мы же хотим туда сюда брать и по чаще 

 
SanAlex:

это если в долго-срок 

- мы же хотим туда сюда брать и по чаще 

Пара недель

 

Спасибо, успокоили на веки...)))) похоже опять сливаю...

сливаю

 
Сергей Криушин:

Спасибо, успокоили на веки...)))) похоже опять сливаю...


Ночные гонки, лучше было закрыться перед такой ночью, или уж вручную. Три часа как вниз летело, после Тара цели в 1.175)

 
Valeriy Yastremskiy:

Ночные гонки, лучше было закрыться перед такой ночью, или уж вручную. Три часа как вниз летело, после Тара цели в 1.175)

да, было закрылся... но потом думаю что зря сидеть и ждать результат - открыл немного как обычно по ходу... тут он и пошел, как будто ждал в засаде... похоже пока только по стопам, так что ждем, поздняк метаться от больших свечей одно спасение нужно будет доливаться... хотя уже вроде кверху двинул...

[Удален]  

Интересно - ещё одна шпилька будет сегодня?

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Интересный Индикатор - советую по тестировать https://www.mql5.com/ru/code/22496  

Coral
Coral
  • www.mql5.com
* Коэффициент сглаживания - по сути период расчёта. Не может быть меньше 0.0086 и не больше 1.0. Чем меньше значение, тем больше период расчёта. Значение 1 фактически соответствует периоду расчёта 1 скользящей средней.
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Это все только начало. Сейчас голоса подсчитывать начали. Так что ждем что будет. Хотя и это не показатель. Похоже на несколько недель все затянется. Дай Бог чтоб стрелять не начали. Тогда вообще веселуха на рынках будет.
 
Ну как там обстановка на мировых???
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