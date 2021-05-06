FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 451
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сегодня только тренировка - а в завтра будет весело.
Да, нужно учитывать, что азиатские рынки склонны к панике.
Да! скорее всего выше - где то 1938.68
2200-2300
2200-2300
это если в долго-срок
- мы же хотим туда сюда брать и по чаще
это если в долго-срок
- мы же хотим туда сюда брать и по чаще
Пара недель
Спасибо, успокоили на веки...)))) похоже опять сливаю...
Спасибо, успокоили на веки...)))) похоже опять сливаю...
Ночные гонки, лучше было закрыться перед такой ночью, или уж вручную. Три часа как вниз летело, после Тара цели в 1.175)
Ночные гонки, лучше было закрыться перед такой ночью, или уж вручную. Три часа как вниз летело, после Тара цели в 1.175)
да, было закрылся... но потом думаю что зря сидеть и ждать результат - открыл немного как обычно по ходу... тут он и пошел, как будто ждал в засаде... похоже пока только по стопам, так что ждем, поздняк метаться от больших свечей одно спасение нужно будет доливаться... хотя уже вроде кверху двинул...
Интересно - ещё одна шпилька будет сегодня?
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Интересный Индикатор - советую по тестировать https://www.mql5.com/ru/code/22496