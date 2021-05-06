FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 50

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Ни кто не знает, будет ли загон, но 165 п. с текущих цен я гарантирую!


 
Lesorub:

Еврофунт:


Самая мутная пара.) Красная цена выше 0.9.

Чует мое сердце побежим скоро вверх "роняя тапки".)

Евросоюз максимум желчи выплеснет.

В любом случае долги есть выше...

Имею ввиду только евро в паре с фунтом....

 
sterva:

В любом случае долги есть выше...

А что за долги? Как они определяются, как видны на графике и какой в них смысл?

 
Ivan Butko:

А что за долги? Как они определяются, как видны на графике и какой в них смысл?

Долги нужно платить!

 
Lesorub:

Долги нужно платить!

Согласен, Ланистеры всегда платят. Но, откуда эти зоны долга? Они сразу видны или со временем? Что это вообще, и причем здесь долг? Ну была цена такая-то, завтра будет другая. Послезавтра третья. Что за долг не на всех, а на конкретных ценах?

 
Ivan Butko:

Согласен, Ланистеры всегда платят. Но, откуда эти зоны долга? Они сразу видныили со временем? Что это вообще, и причем здесь долг? Ну была цена такая-то, завтра будет другая. Послезавтра третья. Что за долг не на всех, а на конкретных ценах?

Оно вот...

Заметь, давно указано на это!!!

 
Lesorub:

Оно вот...

Заметь, давно указано на это!!!

Не, ну это уже готовый прогноз. Круто, конечно, но непонятно же, что за линии, прямоугольники, почему они именно в том месте. Увеличил картинку, думал мож там мелким шрифтом че подписано, ан нет
 
Ivan Butko:
Не, ну это уже готовый прогноз. Круто, конечно, но непонятно же, что за линии, прямоугольники, почему они именно в том месте. Увеличил картинку, думал мож там мелким шрифтом че подписано, ан нет

Иван, чтоб не засорять ветку почемушками, в профиле есть у меня ссыль на эту стратежку. Почитай на досуге...

Конечно, автор может и не всегда прав, но смысл посыла мне по нраву!

И, поверь, многие околорыночные крутыши, такие же Лохи...

Так что, пилите, Шура, свое!!!

 
Lesorub:

Иван, чтоб не засорять ветку почемушками, в профиле есть у меня ссыль на эту стратежку. Почитай на досуге...

Конечно, автор может и не всегда прав, но смысл посыла мне по нраву!

И, поверь, многие околорыночные крутыши, такие же Лохи...

Так что, пилите, Шура, свое!!!

На инсте??... ну, в принципе, какая разница, форум не брокер
Спасибо, гляну

 
Lesorub:


Вы на альпах остались.) или? 

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