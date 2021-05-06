FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 50
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Ни кто не знает, будет ли загон, но 165 п. с текущих цен я гарантирую!
Еврофунт:
Самая мутная пара.) Красная цена выше 0.9.
Чует мое сердце побежим скоро вверх "роняя тапки".)
Евросоюз максимум желчи выплеснет.
В любом случае долги есть выше...
Имею ввиду только евро в паре с фунтом....
В любом случае долги есть выше...
А что за долги? Как они определяются, как видны на графике и какой в них смысл?
А что за долги? Как они определяются, как видны на графике и какой в них смысл?
Долги нужно платить!
Долги нужно платить!
Согласен, Ланистеры всегда платят. Но, откуда эти зоны долга? Они сразу видны или со временем? Что это вообще, и причем здесь долг? Ну была цена такая-то, завтра будет другая. Послезавтра третья. Что за долг не на всех, а на конкретных ценах?
Согласен, Ланистеры всегда платят. Но, откуда эти зоны долга? Они сразу видныили со временем? Что это вообще, и причем здесь долг? Ну была цена такая-то, завтра будет другая. Послезавтра третья. Что за долг не на всех, а на конкретных ценах?
Оно вот...
Заметь, давно указано на это!!!
Оно вот...
Заметь, давно указано на это!!!
Не, ну это уже готовый прогноз. Круто, конечно, но непонятно же, что за линии, прямоугольники, почему они именно в том месте. Увеличил картинку, думал мож там мелким шрифтом че подписано, ан нет
Иван, чтоб не засорять ветку почемушками, в профиле есть у меня ссыль на эту стратежку. Почитай на досуге...
Конечно, автор может и не всегда прав, но смысл посыла мне по нраву!
И, поверь, многие околорыночные крутыши, такие же Лохи...
Так что, пилите, Шура, свое!!!
Иван, чтоб не засорять ветку почемушками, в профиле есть у меня ссыль на эту стратежку. Почитай на досуге...
Конечно, автор может и не всегда прав, но смысл посыла мне по нраву!
И, поверь, многие околорыночные крутыши, такие же Лохи...
Так что, пилите, Шура, свое!!!
На инсте??... ну, в принципе, какая разница, форум не брокер
Спасибо, гляну
Вы на альпах остались.) или?