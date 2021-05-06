FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 421
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NZDUSD ловим профит, думаю быстро вниз пойдем.
Привет. Давно уже ловим.
И по еве уже давно стою. Все никак не могу дождаться конечной цели.
Ну и EURJPY за компанию немного тоже можно продать.
Привет. Давно уже ловим.
И по еве уже давно стою. Все никак не могу дождаться конечной цели.
Привет, привет, вот до сюда думаю... но я точно не выдержу... больше 300 пунктов не выдерживаю...
А теперь попрядку: ловим EURJPY вот в этих двух точках. вот такие варианты могут быть. но я склоняюсь что во второй точке будет минимум.
XAGUSD возможно это наш экстремум на продажу, пока на 100% не уверен.
ну вроде пошли, #4180 посмотрим как дальше пойдет) а то блин как за 5 мин взлетит выше крыши, знаем мы их выкрутасы.
до:
после:
Илюха! добавляться будешь по USDCAD на продажу? если конечно в этой точки минимум не нарисуется.... тогда фиг будет продажа...
Илюха! добавляться будешь по USDCAD на продажу? если конечно в этой точки минимум не нарисуется.... тогда фиг будет продажа...
Ну что еще 10 мин и можно запускать ракету!
Илюха! добавляться будешь по USDCAD на продажу? если конечно в этой точки минимум не нарисуется.... тогда фиг будет продажа...
Нет...
Скоро новости, а завтра пятница... Люди кеш будут фиксить.
Нет...
Скоро новости, а завтра пятница... Люди кеш будут фиксить.
а я буду))))) люблю 3d-Action. Новости на тренд не влияют.
а я буду))))) люблю 3d-Action. Новости на тренд не влияют.
USDCAD ну я пошел.