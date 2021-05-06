FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 421

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ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD ловим профит, думаю быстро вниз пойдем.


Привет. Давно уже ловим.

И по еве уже давно стою. Все никак не могу дождаться конечной цели.


 

Ну и EURJPY за компанию немного тоже можно продать.


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Давно уже ловим.

И по еве уже давно стою. Все никак не могу дождаться конечной цели.


Привет, привет, вот до сюда думаю... но я точно не выдержу... больше 300 пунктов не выдерживаю...


 

А теперь попрядку: ловим EURJPY вот в этих двух точках. вот такие варианты могут быть. но я склоняюсь что во второй точке будет минимум.


 
ALEKSANDR GADZERA:

XAGUSD  возможно это наш экстремум на продажу, пока на 100% не уверен.


 ну вроде пошли,  посмотрим как дальше пойдет) а то блин как за 5 мин взлетит выше крыши, знаем мы их выкрутасы.

до:

после:


 

Илюха! добавляться будешь по USDCAD  на продажу? если конечно в этой точки минимум не нарисуется.... тогда фиг будет продажа...


 
ALEKSANDR GADZERA:

Илюха! добавляться будешь по USDCAD  на продажу? если конечно в этой точки минимум не нарисуется.... тогда фиг будет продажа...



Ну что еще 10 мин и можно запускать ракету!


 
ALEKSANDR GADZERA:

Илюха! добавляться будешь по USDCAD  на продажу? если конечно в этой точки минимум не нарисуется.... тогда фиг будет продажа...


Нет...

Скоро новости, а завтра пятница... Люди кеш будут фиксить.

 
Lesorub:

Нет...

Скоро новости, а завтра пятница... Люди кеш будут фиксить.

а я буду))))) люблю 3d-Action. Новости на тренд не влияют.

 
ALEKSANDR GADZERA:

а я буду))))) люблю 3d-Action. Новости на тренд не влияют.

USDCAD ну я пошел.


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