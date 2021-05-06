FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 479
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Кто крайний?, Я в очередь!
Нужен будет учитель русского языка непременно обращусь - учитель... ./
Просто непонятные прогнозы, да ещё и безграмотные это перебор
Учитель, ты о чём ? Дай уроки русского если в торговле никак... ./ Может подучишь чему или то-же пшик - раскройся... ./
По Фунтику ждём обновления максимума понедельника - посты выше цена 1.3118 достигнута(80-100пп пятничный пост). Жалко ордера на бай не отработали должным образом.
От макса дня с шагом по дист 20/40 пунктов буду докупать позиции на бай/строки выше - недобрал должных позиций на бай/ с целью продать выше максимума понедельника 1.3207 в точке 1.3118 остановка( замок ).
По выходам позиций на бай использую ступень Аффиножа и опорных точек.
Еньку никто не торговал вчера?
//больше всех мне понравилась...
;)
По Фунтику ждём обновления максимума понедельника - посты выше цена 1.3118 достигнута(80-100пп пятничный пост). Жалко ордера на бай не отработали должным образом.
От макса дня с шагом по дист 20/40 пунктов буду докупать позиции на бай/строки выше - недобрал должных позиций на бай/ с целью продать выше максимума понедельника 1.3207 в точке 1.3118 остановка( замок ).
По выходам позиций на бай использую ступень Аффиножа и опорных точек.
ну ну. покупайте... а я посмотрю, когда упадет пунктов на 300 интересно что потом скажете.... опять крупные игроки на рынке будут виноваты. Графики давайте нам видеть хочется что вы там на прогнозировали)))
Еньку никто не торговал вчера?
//больше всех мне понравилась...
;)
Неа, а надо было #4726 Никогда выходы не угадываю из треугольника. привычка если GBPUSD показывает продажу то GBPJPY по идее тоже.... но не всегда...
Всем привет. По еве сигнал на продажу хороший.
Цели внизу как всегда грандиозные.
Всем привет. По еве сигнал на продажу хороший.
Цели внизу как всегда грандиозные.
Дык давно уже))) ставь ТП 800 пунктов не ошибёшься ))) ТАм все понятно, лучше вот тут скажи, думаю со следующего бара рухнем, но пока не уверен на 100%
NZDUSD: Кароч встал на пролажу 0,5 лота посмотрим..
Дык давно уже))) ставь ТП 800 пунктов не ошибёшься ))) ТАм все понятно, лучше вот тут скажи, думаю со следующего бара рухнем, но пока не уверен на 100%
NZDUSD: Кароч встал на пролажу 0,5 лота посмотрим..
На недельке есть цели еще. Будут они отработаны--не знаю.
Синяя черта это максимумы обновили. Это так-для наглядности.
Красным---цели.
Был импульс и он не перебит. Говорит о том, что желания идти вниз большого нет у цены.
Цели внизу--ну, гэп рядышком закроет. Пока нет ничего в общем, что говорило о движении вниз.
Если выйдет импульсом вниз с квадрата и будет подтверждено объемом то будет сигнал вниз. Смотреть в общем надо.