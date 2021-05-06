FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 84
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И где??? Напиши хоть одну пару, где можно было сегодня потерять депо на рынке...
Хоть пол пары, напишите..., плиз...
Те, кто не соблюдает ММ остопились.Кстати, по фунту прошлогодний долг 1,2760(или около этого) закрыли, ниже долги есть?
Те, кто не соблюдает ММ остопились.Кстати, по фунту прошлогодний долг 1,2760(или около этого) закрыли, ниже долги есть?
Да что же Вы все мимо ушей пропускаете??? На голубой каемочке усе выложено, куда же больше???
Моя в печали...
Да что же Вы все мимо ушей пропускаете??? На голубой каемочке усе выложено, куда же больше???
Моя в печали...
Последняя инфа от вас была с долгами наверху. Поэтому высматриваю вход на покупку.
Последняя инфа от вас была с долгами наверху. Поэтому высматриваю вход на покупку.
Реально, пишите то, о чем хотите узнать....
Пара, возможный вход и профит.
Я не Ванга и не Вольф, чтоб все знать и помнить.
Полагаю, что справедливо, без обид ...
Вот сижу и смотрю, наверное все же буду придерживаться своего плана. Рассмотрю к покупке от 0,65 ;)
Признаю. План у вас лучше.!
Признаю. План у вас лучше.!
Лоу показали, оттуда начну набор. А вообще ссыкотно, так разгоняют что к 0,61 могут сходить.
Я смотрю у каждого свой план. Дали-бы покурить, оценить у кого лучше.:)))
Курите свой, он не плох )
Реально, пишите то, о чем хотите узнать....
Пара, возможный вход и профит.
Я не Ванга и не Вольф, чтоб все знать и помнить.
Полагаю, что справедливо, без обид ...
Можно узнать ваше мнение по GBPAUD?
Курите свой, он не плох )
Я-же не давал пробовать. Откуда знаете¿¿¿
Можно узнать ваше мнение по GBPAUD?
Мда, чтобы здесь торговать, нужно средств ПОРЯДКОМ...
Месячный график:
Недельки:
и Н4:
Таким образом, имеем ближайший селл сигнал на Н4 с ТР 1.94767. Естественно, сразу цель не дают, нужно ждать входа на Н1.
Вывод: при наличии цели с Н4 на данный момент нет входа для продаж с Н1. Покупать бы я тоже не стал, т.к. в любой момент ОРГАНИЗАТОР
опрокинет это движение вверх, как только наберет необходимый для себя кеш.
Можно поискать более предсказуемое движение на других инструментах!