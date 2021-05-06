FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 474
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Доллар растёт, поэтому все инструменты за доллар нагнулись вниз, надолго ли)
))))
USDCAD вход без просадки))))) почти)) 🤦🏻♂️ подождем немного еще до закрытия бара, по идее должен закрыться всходящим, но что-то уже не верится.
EURUSD щас шлёпнется как Золото с Серебром, будет думаю повеселее
Ну и, насколько длинным и долгим?
Столько будет достаточно для вас?)))
до:
после:
EURUSD ну как-бы уже должны падать, а мы все вверх и вверх.... быстро и сильно падать.
EURUSD ну вроде все ок, летим вниз, все по расписанию.
Сделал модифи по целям на лимиты на покупку с коэфом х/2 так как 1 пипс(1.3118)небыл пройден/связано это с тем что крупные игроки не поддержали коррекцию и сделали докуп/. Растяжение может длиться 1-3 дня(коротко срок) + докуп на обнове макса сделал, тем самым %т к дэпу будет выше на 2-5= 27-30%(прирост).
Сделал модифи по целям на лимиты на покупку с коэфом х/2 так как 1 пипс(1.3118)небыл пройден/связано это с тем что крупные игроки не поддержали коррекцию и сделали докуп/. Растяжение может длиться 1-3 дня(коротко срок) + докуп на обнове макса сделал, тем самым %т к дэпу будет выше на 2-5= 27-30%(прирост).
Не засоряйте мозги окружающим пожалуйста... что за чушь вы несете)))) Вы меня конечно извините но это мягко говоря бред. Обычно так пишут аналитики всякие на типо крутых сайтах " Ну типо вверх не пошли потому что Меркурий был ретрограден и в общем из-за того что крупные покупатели не проснулись или еще что-то...". что за глупости....
Говорю еще раз, все точки разворота тренда давным давно известны, и заложены свойством цены!!! Жесть какая-то... что вы пишите...
Никакие новости и игроки на рынке не влияют на это, это ошибочное мнение, только на скорость движения!!!Я посты все эти выкладываю не для того чтобы понты поколотить, а для того чтобы вы поняли что вы не правильно мыслите.
Успели отщипнуть малость?)