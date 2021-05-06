FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 474

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VVT:
Доллар растёт, поэтому все инструменты за доллар нагнулись вниз, надолго ли)

))))

 

USDCAD вход без просадки))))) почти))  🤦🏻‍♂️ подождем немного еще до закрытия бара, по идее должен закрыться всходящим, но что-то уже не верится.


 

EURUSD щас шлёпнется как Золото с Серебром, будет думаю повеселее


 
VVT:

Ну и, насколько длинным и долгим?

Столько будет достаточно для вас?)))

до:

после:


 

EURUSD  ну как-бы уже должны падать, а мы все вверх и вверх.... быстро и сильно падать.


 

EURUSD  ну вроде все ок, летим вниз, все по расписанию.


 

Сделал модифи по целям на лимиты на покупку с коэфом х/2 так как 1 пипс(1.3118)небыл пройден/связано это с тем что крупные игроки не поддержали коррекцию и сделали докуп/. Растяжение может длиться 1-3 дня(коротко срок) + докуп на обнове макса сделал, тем самым %т к дэпу будет выше на 2-5= 27-30%(прирост).

Файлы:
XM0HHlUc9B.png  25 kb
 
Rustam Galkeev:

Сделал модифи по целям на лимиты на покупку с коэфом х/2 так как 1 пипс(1.3118)небыл пройден/связано это с тем что крупные игроки не поддержали коррекцию и сделали докуп/. Растяжение может длиться 1-3 дня(коротко срок) + докуп на обнове макса сделал, тем самым %т к дэпу будет выше на 2-5= 27-30%(прирост).

Не засоряйте мозги окружающим пожалуйста... что за чушь вы несете)))) Вы меня конечно извините но это мягко говоря бред. Обычно так пишут аналитики всякие на типо крутых сайтах  " Ну типо вверх не пошли потому что Меркурий был ретрограден и в общем из-за того что крупные покупатели не проснулись или еще что-то...". что за глупости....

Говорю еще раз, все точки разворота тренда давным давно известны, и заложены свойством цены!!! Жесть какая-то... что вы пишите...

Никакие новости и игроки на рынке не влияют на это, это ошибочное мнение, только на скорость движения!!!

Я посты все эти выкладываю не для того чтобы понты поколотить, а для того чтобы вы поняли что вы не правильно мыслите.
 
Файл по закрытиям залил выше... ./ Сливки по позам на селл, скину после отработки лимиток... ./
Файлы:
Kg4AOouTYL.png  7 kb
Wj2bEKR3m1.png  5 kb
 
ALEKSANDR GADZERA:

Успели отщипнуть малость?)

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