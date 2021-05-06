FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 564

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GBPUSD  все без изменений, возможно начнем уже сейчас падать... пунктов на 100-200


 

AUDUSD  сейчас самое лучшее время для продажи, т.е. лучше уже не будет


 
SanAlex:

сегодня скорее всего сюда прибьётся 1.19340

Вчера меня выбило по еве. По БУ. 

Сегодня было обновление максимума от 10 сентября сего года.

Тогда цена от этой точки сходила порядка 300 п.

В общем после обновления максимума на откате совершил сделку.

По еве проведите линию 1,18900. Если цена уйдет ниже и закрепиться (на М5),будет доливка.

По фунту так же не плохо прокатился. Рынок щедрый. Сегодня опять дал зайти.

По фунту 1,33370. По еврофунту докупился 0,89175

По еврофунту сигнал вчера выкладывал. Стоит БУ уже. Жду в общем.

Если интересно мое мнение по какой другой паре, спрашивайте.

 
Aleksandr Yakovlev:

Вчера меня выбило по еве. По БУ. 

Сегодня было обновление максимума от 10 сентября сего года.

Тогда цена от этой точки сходила порядка 300 п.

В общем после обновления максимума на откате совершил сделку.


Меня тоже выбило, не страшно.

Можно и так конечно сказать, что обновление максимума, я бы сказал дорисовали треугольник не доделаный.... за это EURUSD  не особо люблю...

Поэтому по обыкновенной логике должны коснуться вот этой линии при падении... а там уж как пойдет.


 
Vladimir Baskakov:
Как обычно мимо, растет
А Вы значит метко, да?
 
SanAlex:

- Доброе утро

)))

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
А Вы значит метко, да?
Да, все по плану, рост голды выше 2100
 
Vladimir Baskakov:
Да, все по плану, рост голды выше 2100

не, ну я не против

Ваше право делать прогноз

И Вы очень любите мониторинг

Ну, а тут следствия:

Файлы:
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[Удален]  
Renat Akhtyamov:

не, ну я не против

Ваше право делать прогноз

И Вы очень любите мониторинг

Ну, а тут следствия:

Да, я люблю мониторинг, все должно быть честно
 
Renat Akhtyamov:

не, ну я не против

Ваше право делать прогноз

И Вы очень любите мониторинг

Ну, а тут следствия:

Так у него запредельные риски, там на всю котлету игра. Это немного другой подход, выгода от удвоения и утроения депо за короткий срок - снятие, затем слив. И по новой. Классика, как на мартине зарабатывают. 

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