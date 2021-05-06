FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 517
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Всем привет. По еве продажи.
а основание какое?
а основание какое?
Есть зона накопления отмеченная квадратом,
а так же импульсный выход из нее. Небольшой проход вниз и ретест этой зоны.
Есть вероятность захода в квадрат на 50% ширины этого квадрата.
Поэтому парные ордера. Сейчас и лимитник выше.
Все прогнозы которые я выкладываю это не сигнал к действию.
Это просто мои прогнозы и мое видение рынка.
Есть зона накопления отмеченная квадратом,
а так же импульсный выход из нее. Небольшой проход вниз и ретест этой зоны.
Есть вероятность захода в квадрат на 50% ширины этого квадрата.
Поэтому парные ордера. Сейчас и лимитник выше.
Все прогнозы которые я выкладываю это не сигнал к действию.
Это просто мои прогнозы и мое видение рынка.
понятно, ты что же думаешь, что кто то копировать будет что-ли?
понятно, ты что же думаешь, что кто то копировать будет что-ли?
Нет. Для этого есть сигналы. Но на всякий случай.
Всем привет. По еве продажи.
Салют.
EURUSD Чувствуется что в твоей системе есть что-то путное...
USDCHF Если кто-то встал на продажу, советую залокироваться. и дождаться пока пробьёт эту свечу вниз. возможно уйдем вверх сейчас.
если портить себе нервы и глаза то на 5минутах - это самый раз.
EURGBP все как в аптеке:
до:
после
USDCAD
до
после
EURUSD вобщем по моим предположениям эта свеча, это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.