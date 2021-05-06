FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 517

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По еве продажи.


а основание какое?

 
Sergey Lazarenko:

а основание какое?

Есть зона накопления отмеченная квадратом,

а так же импульсный выход из нее. Небольшой проход вниз и ретест этой зоны.

Есть вероятность захода в квадрат на 50% ширины этого квадрата.

Поэтому парные ордера. Сейчас и лимитник выше.

Все прогнозы которые я выкладываю это не сигнал к действию.

Это просто мои прогнозы и мое видение рынка.

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть зона накопления отмеченная квадратом,

а так же импульсный выход из нее. Небольшой проход вниз и ретест этой зоны.

Есть вероятность захода в квадрат на 50% ширины этого квадрата.

Поэтому парные ордера. Сейчас и лимитник выше.

Все прогнозы которые я выкладываю это не сигнал к действию.

Это просто мои прогнозы и мое видение рынка.

понятно, ты что же думаешь, что кто то копировать будет что-ли?

 
Sergey Lazarenko:

понятно, ты что же думаешь, что кто то копировать будет что-ли?

Нет. Для этого есть сигналы. Но на всякий случай.

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По еве продажи.


Салют.

EURUSD Чувствуется что в твоей системе есть что-то путное...


 

USDCHF Если кто-то встал на продажу, советую залокироваться. и дождаться пока пробьёт эту свечу вниз. возможно уйдем вверх сейчас.


[Удален]  

если портить себе нервы и глаза то на 5минутах - это самый раз.

EURUSDM5

 

EURGBP все как в аптеке:

до:

после

USDCAD

до

после


 
EURUSD только не очень((( ну думаю щас разберемся с ним.
 

EURUSD  вобщем по моим предположениям эта свеча, это максимум движения. как бы только сильно выше не ушла, по закрытии продажа.


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