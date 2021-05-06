FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 210
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Вы уже закрыли позиции? или ещё стоите верх?
Скорее всего - он вниз собрался, хотя кто, его знает
может кому - И, интересно. Вот - этот, Индикатор - https://www.mql5.com/ja/code/13910 и обычный MACD (13,21,5)
пока не понятно
одинаково что вверх, что вниз
я канадца продал
просто его в верха случайно занесло
не разобрались толком что система не работоспособна при больших объемах транзакций
Такое разве бывает???
Такое разве бывает???
это нонсенс
но для крипты было
это нонсенс
но для крипты было
Прошлое определяет будущее. И для этого есть все основания.
Если и дадут чуть ниже, через 3849, то только для захвата ликвидности.
Путь один - в 19300 !!!
Вы уже закрыли позиции? или ещё стоите верх?
Скорее всего - он вниз собрался, хотя кто, его знает
может кому - И, интересно. Вот - этот, Индикатор - https://www.mql5.com/ja/code/13910 и обычный MACD (13,21,5)
Иисус Воскрес!
Иисус Воскрес!
С таким-же успехом и вниз может посмотреть. Как обычно, хочется верить во что-то. Но время это покажет. И увидим результат буквально завтра
Всех с праздником! всем благ!
USDJPY как обычно либо сразу вверх либо попозже.