FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 210

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Alexsandr San:

Вы уже закрыли позиции? или ещё стоите верх?

Скорее всего - он вниз собрался, хотя кто, его знает

может кому - И, интересно. Вот - этот, Индикатор - https://www.mql5.com/ja/code/13910 и обычный MACD (13,21,5)

пока не понятно

одинаково что вверх, что вниз

я канадца продал

 
Renat Akhtyamov:

просто его в верха случайно занесло

не разобрались толком что система не работоспособна при больших объемах транзакций

Такое разве бывает???

 
Lesorub:

Такое разве бывает???

это нонсенс

но для крипты было

 
Renat Akhtyamov:

это нонсенс

но для крипты было

Прошлое определяет будущее. И для этого есть все основания.

Если и дадут чуть ниже, через 3849, то только для захвата ликвидности.

Путь один - в 19300 !!!

[Удален]  
Помню, когда-то давно один довольно известный в то время форекс-аналитик на полном серьёзе вещал: "Это неправильные котировки, это неправильное движение, так быть не должно!"  Но котировки не посчитались с его мнением, и двигались в другую сторону. ;))
 
Alexsandr San:

Вы уже закрыли позиции? или ещё стоите верх?

Скорее всего - он вниз собрался, хотя кто, его знает

может кому - И, интересно. Вот - этот, Индикатор - https://www.mql5.com/ja/code/13910 и обычный MACD (13,21,5)

Нет, ждём, думаю рано думать о том чтобы вниз. Немного не угадал с направлением, там был разворот в 16:00. Пока ждём 
 
Почему мой комментарий удалили то? Я же лишь правду написал.
 

Иисус Воскрес! 

 
Speculator:

Иисус Воскрес! 

С таким-же успехом и вниз может посмотреть. Как обычно, хочется верить во что-то. Но время это покажет. И увидим результат буквально завтра

 

Всех с праздником! всем благ!

USDJPY как обычно либо сразу вверх либо попозже.


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