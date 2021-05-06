FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 585
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURJPY откаты закончили вроде, идем вниз, больше сюда не вернемся..
EURJPYM30 вниз пойдёт, если будет цена, ниже жёлтой линии.
EURJPYM30 вниз пойдёт, если будет цена, ниже жёлтой линии.
Она и так вниз пойдет)) до 13:00 будем падать
GBP_ind вроде откат закончился идем вниз
EURNZD очень хорошая точка на покупку.... с минимальной просадкой
золотишко вроде развернулось - главное что бы ниже жёлтой лини, цена не опустилась.
(интересного индикатора леплю - скоро в кодобазу отправлю как доделаю )
---------------------------------------------------------------
Фунт всё ещё бычий , но уже на грани
Конечно. Так как ветка восходящая и для её продолжения нужно падение чтобы продожить восхождение, как правило это 3 волны но может растянуть до 1.3100 (импульсная свеча - завершающая),хотя далее 1.3150-1.3170 обязательных цен нет к исполнению.
GBPNZD соответственно:
Жалко до лимитки не достал чутка
Фунт перепродан - откат к максам неизбежен... ./
Ну как бы так и получается 🙄
Жалко до лимитки не достал чутка
что ваши цифры означают)))??
# 5835 То-же отработал по точкам
Правда есть сомнение завершённости... ./