FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 585

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[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY  откаты закончили вроде, идем вниз, больше сюда не вернемся..


EURJPYM30 вниз пойдёт, если будет цена, ниже жёлтой линии.

EURJPYM30 

 
SanAlex:

EURJPYM30 вниз пойдёт, если будет цена, ниже жёлтой линии.

 

Она и так вниз пойдет)) до 13:00 будем падать


 

GBP_ind вроде откат закончился идем вниз


 

EURNZD  очень хорошая точка на покупку.... с минимальной просадкой


 
SanAlex:

золотишко вроде развернулось - главное что бы ниже жёлтой лини, цена не опустилась.

(интересного индикатора леплю - скоро в кодобазу отправлю как доделаю )

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Фунт всё ещё бычий , но уже на грани 

 

Конечно. Так как ветка восходящая и для её продолжения нужно падение чтобы продожить восхождение, как правило это 3 волны но может растянуть до 1.3100 (импульсная свеча - завершающая),хотя далее 1.3150-1.3170 обязательных цен нет к исполнению. 

 

GBPNZD  соответственно:


 

Жалко до лимитки не достал  чутка


 
Rustam Galkeev:

Фунт перепродан - откат к максам неизбежен... ./

Ну как бы так и получается 🙄

 
Rustam Galkeev:

Жалко до лимитки не достал  чутка


что ваши цифры означают)))?? 

 

# 5835 То-же отработал по точкам

Правда есть сомнение завершённости... ./

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