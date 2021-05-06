FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 8

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вот примерно поэтому стоит посидеть на заборе :

это золото W1 и по нему непонятно кто хвост, а кто собака, кто кем виляет. То ли политика сильно заранее повлияла, то -ли в экономике у кого-то швах и отрываются в искусственный местный кризис.
при этом привычные компаньёны придавлены и колеблятся в общем как обычно.

 

Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум

Увы, в MQ нет фигур,- только минимальные изменения цены. А статья правильная. 

 
Кто скажет, торговля есть 7 числа?
 
Aleksandr Yakovlev:
Кто скажет, торговля есть 7 числа?

нет - все основные действующие лица в Елоховском соборе :-)

PS/ шутка конечно..

PPS/ ну нету торговли до старого нового года минимум. А лучше до середины февраля брать паузу - пока все определяться с бюджетами, закупками, тратами и начнут работать. Рынок жидкий, а его ещё насиловали под отчёты конца года, и теперь пинают со страшной силой.

 
Всем спасибо)
 
Maxim Kuznetsov:

это только если торгуешь (сиречь инвестируешь по валютным счетам) без плеча и посредников вообще. Не платишь свопов и не зависишь от причуд DC

за 10 лет рост с 1.11 до 1.6, это-ж блин почти на 50 % :-) Крутая инвест-стратегия

Это при условии , что в течении  10-ти  лет Евро будет на рынке и не разбежится на отдельные княжества .  

 
Всех с Рождеством! Австралиец хорошо вниз пошел на 0.6670
 
Alexxl2008:
Всех с Рождеством! Австралиец хорошо вниз пошел на 0.6670

Там пожары, если потушат, то не дотянет до 0.68

 
Должны потушить ,потому что из этой ямы австралиец уйдет вверх на 0.8014
 

А я балуюсь тут. Фунта на импульсе поймал. Прокатился на 39 п.


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