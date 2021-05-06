FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 8
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вот примерно поэтому стоит посидеть на заборе :
это золото W1 и по нему непонятно кто хвост, а кто собака, кто кем виляет. То ли политика сильно заранее повлияла, то -ли в экономике у кого-то швах и отрываются в искусственный местный кризис.
при этом привычные компаньёны придавлены и колеблятся в общем как обычно.
Иена тестирует уже 107-ю фигуру, а золото обновило 3-месячный максимум
Увы, в MQ нет фигур,- только минимальные изменения цены. А статья правильная.
Кто скажет, торговля есть 7 числа?
нет - все основные действующие лица в Елоховском соборе :-)
PS/ шутка конечно..
PPS/ ну нету торговли до старого нового года минимум. А лучше до середины февраля брать паузу - пока все определяться с бюджетами, закупками, тратами и начнут работать. Рынок жидкий, а его ещё насиловали под отчёты конца года, и теперь пинают со страшной силой.
это только если торгуешь (сиречь инвестируешь по валютным счетам) без плеча и посредников вообще. Не платишь свопов и не зависишь от причуд DC
за 10 лет рост с 1.11 до 1.6, это-ж блин почти на 50 % :-) Крутая инвест-стратегия
Это при условии , что в течении 10-ти лет Евро будет на рынке и не разбежится на отдельные княжества .
Всех с Рождеством! Австралиец хорошо вниз пошел на 0.6670
Там пожары, если потушат, то не дотянет до 0.68
А я балуюсь тут. Фунта на импульсе поймал. Прокатился на 39 п.