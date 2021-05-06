FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 552
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Европа проснулась... Только непонятного больше чем понятного.
Есть ТВх по франку, разворот от уровня поддержки 0,9092, внутри-дневной уровень на Н12, от него вчера был сильный импульс вверх, нынче возврат случился
Серебро, как то создается впечатление, что нынче именно на нем более все четко происходит, в отличии от подружки(Золота), где все как-то криво и косо. Час только начался, появились предпосылки непроходимости Зеркального уровня
Европа проснулась... Только непонятного больше чем понятного.
Есть ТВх по франку, разворот от уровня поддержки 0,9092, внутри-дневной уровень на Н12, от него вчера был сильный импульс вверх, нынче возврат случилс
Привет. По франку нет сигнала у меня на покупку.
Пока все вниз. Но это я так вижу.
Привет. По франку нет сигнала у меня на покупку.
Пока все вниз. Но это я так вижу.
уже выбило в откате по б/у, шум просто видимо, мираж, но обстановка понемногу накаляется, скоро рванет
Привет. По франку нет сигнала у меня на покупку.
Пока все вниз. Но это я так вижу.
Привет. USDCHF как думаешь, куда?
уже выбило в откате по б/у, шум просто видимо, мираж, но обстановка понемногу накаляется, скоро рванет
0,90230 --- встречай там.
Привет. USDCHF как думаешь, куда?
Привет. Написал чуток раньше твоего вопроса.)))
Но это не конечная цена. Просто там надо искать точку разворота.
Как то так.
Вчера был сигнал на покупку, от точки входа цена прошла 22 п. и после ситуация поменялась.
В данный момент сформировался сигнал на продажу.
Но лучше пока не торговать.
Привет. Написал чуток раньше твоего вопроса.)))
Но это не конечная цена. Просто там надо искать точку разворота.
Как то так.
У меня сработала покупка, посмотрим)
Вчера был сигнал на покупку, от точки входа цена прошла 22 п. и после ситуация поменялась.
В данный момент сформировался сигнал на продажу.
Но лучше пока не торговать.
Пятница, большой движухи не будет)
Вчера по этой паре да и сегодня сформированный сигнал на продажу.
Вчера под конец дня не стал входить в рынок. Сегодня повторная
точка входа. Рынок видимо дает заработать. В общем сделка совершена.
И ближайшие цели по паре.
Половина позиции закрыта, остальное переведено в БУ.