FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 442
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сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт
не дошла вчера к поддержке, сегодня наверное дойдёт ( R1 (1902.90) ) и развернётся
за какой период времени, пара может упасть к отметки 1.16512 ???
- может это шанс, стать миллионером !?
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Интересно золото дешевеет или только растёт ???
за какой период времени, пара может упасть к отметки 1.16512 ???
- может это шанс, стать миллионером !?
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Интересно золото дешевеет или только растёт ???
дешевеет
EURUSD: пошли потихоньку. первая остановка возможно здесь
EURNZD: думаю сейчас обвалимся....
GBPUSD: пробой треугольника считается только по закрытой свече, но я все-таки рискну на покупку.
XAGUSD не у верен на 100% надо должны падать еще вчера были начать.
EURUSD: пошли потихоньку. первая остановка возможно здесь
Но может быть и так, вероятность такого события больше. так как для движения вверх нужны опорный точки.
Но может быть и так, вероятность такого события больше. так как для движения вверх нужны опорный точки.
Нужны результаты выборов, а не точки-шмочки.