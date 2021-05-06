FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 442

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SanAlex:
сегодня ещё одна точка 1901.49 = скорее всего дойдёт 

не дошла вчера  к поддержке, сегодня наверное дойдёт ( R1 (1902.90) )  и развернётся 

Файлы:
XAUUSDM30_1902.90.png  53 kb
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EUR\USD метит к 1.16771 
Файлы:
EURUSDH1_1.16771.png  57 kb
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за какой период времени, пара может упасть к отметки  1.16512 ???

- может это шанс, стать миллионером !? 

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Интересно золото дешевеет или только растёт ???

Файлы:
GBPUSDDaily.png  49 kb
XAUUSDDaily_34_000_points.png  57 kb
 
SanAlex:

за какой период времени, пара может упасть к отметки  1.16512 ???

- может это шанс, стать миллионером !? 

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Интересно золото дешевеет или только растёт ???

дешевеет

 

EURUSD: пошли потихоньку. первая остановка возможно здесь


 

EURNZD:  думаю сейчас обвалимся....


 

GBPUSD:  пробой треугольника считается только по закрытой свече, но я все-таки рискну на покупку.


 

XAGUSD  не у верен на 100% надо должны падать еще вчера были начать.

 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD: пошли потихоньку. первая остановка возможно здесь


Но может быть и так, вероятность такого события больше. так как для движения вверх нужны опорный точки.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Но может быть и так, вероятность такого события больше. так как для движения вверх нужны опорный точки.

Нужны результаты выборов, а не точки-шмочки.

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