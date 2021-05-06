FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 346
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С какого уровня будем шортить EURUSD ?
по идее пора, но есть пока задел - сегодня размещение штатовских векселей и облигаций, и сдаётся что много "вдруг резко" подешевших баксов уйдут с рынка
Уже...
давно...
И, набранная поза:
Евра психанула что-ли, по всем парам лезет вверх
А ты что хотел? Запомни. Психологически комфортной прибыли не бывает.
Курс идёт в одну сторону несколько месяцев. для слива лишних банков и толпы.
Так как курс устанавливает центральный банк, то рисовать он может любой курс. И всякие банки с улиц, и ИИ торговые системы будущих курсов знать не должны.
А что бы дурачки совсем не могли предсказать курс, то используются супер ИИ системы создания белого шума
( ведь в мире радиоволн, если включить глушилку то никто не сможет ничего передать или получить )
Также и тут.
( вспомним интервенцию швейцарского цб про 40% за 1 секунду, или фьючерсы WTI - когда тысячи трейдеров остались ещё должны бирже )
Уже...
давно...
И, набранная поза:
Суровый и беспощадный ритейл во всей красе - что на Форексе, что на МОЕХе. Шортит "to the moon" и покупает "ножи".
А ты что хотел? Запомни. Психологически комфортной прибыли не бывает.
Курс идёт в одну сторону несколько месяцев. для слива лишних банков и толпы.
Так как курс устанавливает центральный банк, то рисовать он может любой курс. И всякие банки с улиц, и ИИ торговые системы будущих курсов знать не должны.
А что бы дурачки совсем не могли предсказать курс, то используются супер ИИ системы создания белого шума
( ведь в мире радиоволн, если включить глушилку то никто не сможет ничего передать или получить )
Также и тут.
( вспомним интервенцию швейцарского цб про 40% за 1 секунду, или фьючерсы WTI - когда тысячи трейдеров остались ещё должны бирже ) На
На этой неделе франк повторно вниз слетает,обрыв большой 2000 пунктов, поставил на 0.7320
На этой неделе франк повторно вниз слетает,обрыв большой 2000 пунктов, поставил на 0.7320
Куда бы ты слетал и подольше
Упрямца остановит экскаватор
А трейдера
Депо, Господь и Модератор.
На этой неделе франк повторно вниз слетает,обрыв большой 2000 пунктов, поставил на 0.7320
вы поосторожнее с такими прогнозами, франк вас пугается и сразу разворачивается :-)
Суровый и беспощадный ритейл во всей красе - что на Форексе, что на МОЕХе. Шортит "to the moon" и покупает "ножи".
А что Вы тогда еще здесь???
Или Вегас не принимает?
Я рискую в этой сделке копейками, которые рассчитаны заранее.
При этом выхлоп (а цель хода я знаю), в разы превышает затраты!
Потому, просто ржу над такими постами...
КУКЛ все давно нарисовал, все свои действия. А Вам только просечь результат, осталось ...
Потому, Go...