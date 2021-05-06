FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 346

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Maxim Kuznetsov:

С какого уровня будем шортить EURUSD ?

по идее пора, но есть пока задел - сегодня размещение штатовских векселей и облигаций, и сдаётся что много "вдруг резко" подешевших баксов уйдут с рынка

Уже...

давно...


И, набранная поза:


 
Евра психанула что-ли, по всем парам лезет вверх
 
Ivan Butko:
Евра психанула что-ли, по всем парам лезет вверх

А ты что хотел? Запомни. Психологически комфортной прибыли не бывает. 

Курс идёт в одну сторону несколько месяцев. для слива лишних банков и толпы. 


Так как курс устанавливает центральный банк, то рисовать он может любой курс.  И всякие банки с улиц, и ИИ торговые системы будущих курсов знать не должны. 
А что бы дурачки совсем не могли предсказать курс, то используются супер ИИ системы создания белого шума
( ведь в мире радиоволн, если включить глушилку то никто не сможет ничего передать или получить ) 
Также и тут. 

( вспомним интервенцию швейцарского цб про 40% за 1 секунду, или фьючерсы WTI - когда тысячи трейдеров остались ещё должны бирже ) 

 
Lesorub:

Уже...

давно...


И, набранная поза:


Суровый и беспощадный ритейл во всей красе - что на Форексе, что на МОЕХе. Шортит "to the moon" и покупает "ножи".

 
ORACLE11111:

А ты что хотел? Запомни. Психологически комфортной прибыли не бывает. 

Курс идёт в одну сторону несколько месяцев. для слива лишних банков и толпы. 


Так как курс устанавливает центральный банк, то рисовать он может любой курс.  И всякие банки с улиц, и ИИ торговые системы будущих курсов знать не должны. 
А что бы дурачки совсем не могли предсказать курс, то используются супер ИИ системы создания белого шума
( ведь в мире радиоволн, если включить глушилку то никто не сможет ничего передать или получить ) 
Также и тут. 

( вспомним интервенцию швейцарского цб про 40% за 1 секунду, или фьючерсы WTI - когда тысячи трейдеров остались ещё должны бирже ) На

На этой неделе франк повторно вниз слетает,обрыв большой 2000 пунктов, поставил на 0.7320 

[Удален]  
Alexxl2008:

На этой неделе франк повторно вниз слетает,обрыв большой 2000 пунктов, поставил на 0.7320 

Куда бы ты слетал и подольше
 
Vladimir Baskakov:
Куда бы ты слетал и подольше

Упрямца остановит экскаватор

А трейдера

Депо, Господь и Модератор.

 
Alexxl2008:

На этой неделе франк повторно вниз слетает,обрыв большой 2000 пунктов, поставил на 0.7320 

вы поосторожнее с такими прогнозами, франк вас пугается и сразу разворачивается :-)


 
Ниже 4 часовых графиков решения не принимаю.Еще раз поставьте зигзаг с периодом 50-70 на график месяца,там все видно.Историю с 1999 года можно закачать если не сходится.
 
GoVegas:

Суровый и беспощадный ритейл во всей красе - что на Форексе, что на МОЕХе. Шортит "to the moon" и покупает "ножи".

А что Вы тогда еще здесь???

Или Вегас не принимает?

Я рискую в этой сделке копейками, которые рассчитаны заранее.

При этом выхлоп (а цель хода я знаю), в разы превышает затраты!

Потому, просто ржу над такими постами...

КУКЛ все давно нарисовал, все свои действия. А Вам только просечь результат, осталось ...

Потому, Go...

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