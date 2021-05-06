FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 220
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Вы мне говорите как торговать?)))
Нет, говорю как цена пойдет. а вы не в ту сторону стоите.
Нет, говорю как цена пойдет. а вы не в ту сторону стоите.
Ага, посмотрим
Ага, посмотрим
))))
Ага, посмотрим
USDCAD я заправился, поэтому не хочется вниз))))
USDCAD я заправился, поэтому не хочется вниз))))
Все правильно идем.
И по еврофунту правильно спускаемся.
Весело, у Вас тут!
- я решил, закрыть терминал - и ждать своей прибыли, у отметки 1616.44 XAUUSDM2
Все правильно идем.
И по еврофунту правильно спускаемся.
USDCAD Сейчас бар закроется на М30 и Н1, и пойдем вверх.
Alexsandr San:
у отметки 1616.44
Когда ждете?
USDCAD Сейчас бар закроется на М30 и Н1, и пойдем вверх.
По канадцу долился. По евро фунту аналогично сделал. Поглядим в общем.