FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 220

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Aleksandr Yakovlev:

Вы мне говорите как торговать?)))

Нет, говорю как цена пойдет. а вы не в ту сторону стоите.

 
ALEKSANDR GADZERA:

Нет, говорю как цена пойдет. а вы не в ту сторону стоите.

Ага, посмотрим

 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, посмотрим

))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, посмотрим

USDCAD я заправился, поэтому не хочется вниз))))


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD я заправился, поэтому не хочется вниз))))


Все правильно идем.

И по еврофунту правильно спускаемся.


[Удален]  

Весело, у Вас тут!

- я решил, закрыть терминал - и ждать своей прибыли, у отметки 1616.44    XAUUSDM2

XAUUSDM2

 
Aleksandr Yakovlev:

Все правильно идем.

И по еврофунту правильно спускаемся.


USDCAD Сейчас бар закроется на М30 и Н1, и пойдем вверх.


 

Alexsandr San:

у отметки 1616.44

Когда ждете?

 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD Сейчас бар закроется на М30 и Н1, и пойдем вверх.


Пока счёт не сольётся, не развернется.

 
Aleksandr Yakovlev:

По канадцу долился. По евро фунту аналогично сделал. Поглядим в общем.

еще 20 пунктов выжду и закрою продажу
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