FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 350
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2020 - очень может быть , а оттуда полёт с небес на землю
индикатор ( rsizig.mq5 )
для отрисовки трендовых линии нужен вот этот https://www.mql5.com/ru/code/29210
здесь нужно изменить -выглядеть будет как на снимке
Вот:
)?))Невидно(((
)?))Невидно(((
Непонимать...
Картинка не открывалась просто.)
Моя меня не радует картина. Закроюсь скоро по золоту.
Отскок к 1900 и дорога к 2050 ,а уж потом вниз.
ИМХО. Просадка великовата. Картинку позже...
Картинка не открывалась просто.)
Моя меня не радует картина. Закроюсь скоро по золоту.
Отскок к 1900 и дорога к 2050 ,а уж потом вниз.
ИМХО. Просадка великовата. Картинку позже...
Все там открывается...
Вышибут или не вышибут? Вот в чем вопрос...
Не судьба...
Пока одно радует...
Все там открывается...
Вышибут или не вышибут? Вот в чем вопрос...
Не судьба...
По Н4 смотрела. Точно вышибет.(