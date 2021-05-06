FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 350

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2020 - очень может быть , а оттуда полёт с небес на землю 

Файлы:
XAUUSDWeekly.png  49 kb
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индикатор ( rsizig.mq5 )

для отрисовки трендовых линии нужен вот этот https://www.mql5.com/ru/code/29210

здесь нужно изменить -

//--- create handle of the indicator iFractals
   handle_iFractals=iCustom(Symbol(),Period(),"rsizig");
//--- if the handle is not created
   if(handle_iFractals==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iFractals indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
выглядеть будет как на снимке  
Line through two fractals
Line through two fractals
  • www.mql5.com
cm BASKET Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон... Virtual Trailing Stop 2
Файлы:
rsizig.mq5  18 kb
8m47o2.PNG  104 kb
 
Lesorub:

Вот:


)?))Невидно(((

 
sterva:

)?))Невидно(((

Непонимать... 
Чтобы было видно, свою версию в студию!!! Там и порешаем....
 
Lesorub:
Непонимать... 
Чтобы было видно, свою версию в студию!!Там и порешаем....

Картинка не открывалась просто.)

Моя меня не радует картина. Закроюсь скоро по золоту.

Отскок к 1900 и дорога к 2050 ,а уж потом вниз.

ИМХО.  Просадка великовата. Картинку позже...

 
sterva:

Картинка не открывалась просто.)

Моя меня не радует картина. Закроюсь скоро по золоту.

Отскок к 1900 и дорога к 2050 ,а уж потом вниз.

ИМХО.  Просадка великовата. Картинку позже...

Все там открывается...


Вышибут или не вышибут? Вот в чем вопрос...

Не судьба...


 

Пока одно радует...


 
По золоту позже зайду, если дважды протестирует уровень 1939 тогда  открою вниз на 1060
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Лесоруб, здравствуйте. Не спросил раньше. А почему кукл рисует именно такую фигуру, означающую возврат цены к Вашей точке? Почему такое сочетание свечей должно гарантировать успех в Вашей суммарной сделке? Возможно ли получение профита в произвольной точке, расставив сетку без стопов?
 
Lesorub:

Все там открывается...


Вышибут или не вышибут? Вот в чем вопрос...

Не судьба...


По Н4 смотрела. Точно вышибет.(

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