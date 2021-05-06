FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 560

Новый комментарий
 

В общем пробую.


 
Lesorub:

EURCHF пилорама в 10 дней:


Ох помню на пилорамах еврофранка нарезал капусты мартингейлом

 

Ракето?


 
Все поплыли Гэп по индексу закрывать.) Покупаем доллар...
 

Но, фунт, все же не доделанный...


 
Lesorub:

Но, фунт, все же не доделанный...


Так же по фунту продажу совершил.


 
Aleksandr Yakovlev:

Так же по фунту продажу совершил.


Не, я на КИВИ подсел...

 
Lesorub:

Не, я на КИВИ подсел...

Шумахер ;)
 

Как то так... ./

Кто работает по фунту См. Скрин с утра там есть синия гор линия на ней можно закрыть часть крайних ордеров,

верхние не стоит пока закрывать... ./ Пост # 5563

 
Rustam Galkeev:

Как то так... ./

Кто работает по фунту См. Скрин с утра там есть синия гор линия на ней можно закрыть часть крайних ордеров,

верхние не стоит пока закрывать... ./ Пост # 5563

Эт по нашему !!! А то 0,05 лота да 0,05. Торговля должна быть такой!!!! И приносить удовольствие...  забудьте про эти ордера по Gpbusd на пару недель. Упадём на 300-500 пунктов
1...553554555556557558559560561562563564565566567...656
Новый комментарий