FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 560
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В общем пробую.
EURCHF пилорама в 10 дней:
Ох помню на пилорамах еврофранка нарезал капусты мартингейлом
Ракето?
Но, фунт, все же не доделанный...
Но, фунт, все же не доделанный...
Так же по фунту продажу совершил.
Так же по фунту продажу совершил.
Не, я на КИВИ подсел...
Не, я на КИВИ подсел...
Как то так... ./
Кто работает по фунту См. Скрин с утра там есть синия гор линия на ней можно закрыть часть крайних ордеров,
верхние не стоит пока закрывать... ./ Пост # 5563
Как то так... ./
Кто работает по фунту См. Скрин с утра там есть синия гор линия на ней можно закрыть часть крайних ордеров,
верхние не стоит пока закрывать... ./ Пост # 5563