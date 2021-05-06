FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 610

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SanAlex:

Спасибо ! за ссылку. попробовал в тестере, его не так просто проверить на результат - он очень тяжело  математику или что в нём там заложено, считает.

- но надо как то, в нём разобраться, как он всё просчитывает и выдаёт направление. 

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показывает на падение - но как то не верится, что будет падение.

  

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Сейчас присмотрелся его предсказаниям - так у меня и была такая мысль, будущего движения - линия внизу жёлтая, была заранее выставлена на покупку 

Я думаю для разных ТФ нужно разную частоту или количество баров в прошлом, менял эти величины, ставил два и три сразу, одну закономерность понял о нем... примерно точно он показывает только флет, остальное не очень или нужно очень долго с ним работать и понимать на уровне чуйки, как на его показания реагировать...

 
Rustam Galkeev:

... возможно даже пробьём вчерашние мины...

Жёстко мыслишь... Аргументы есть ?

А то приглядываю - не пора ли буйную долить, а тут "вчерашние мины" пробивать люди уже засобирались...

 

Сигнал на покупку.


 
Aleksandr Yakovlev:

Сигнал на покупку.


На фото вижу Три Реки наоборот (по максам) - думаешь полезут пробивать ?

Так то фигура эта сильная считается... наравне с ГП (Голова-Плечи).

 
Dikons:

На фото вижу Три Реки наоборот (по максам) - думаешь полезут пробивать ?

Так то фигура эта сильная считается...

Скрины говорят сами за себя.


 
Aleksandr Yakovlev:

Скрины говорят сами за себя.


Усомнился только, ибо вижу поиначе. Может и ошибочно...
 

Ева покупка с небольшим стопом.

Выбило по стопу. Неудачный заход

 
Aleksandr Yakovlev:

Ева покупка с небольшим стопом.

Выбило по стопу. Неудачный заход

Дружище, я вот ни как не пойму а почему по стопам, а не с замками работать ведь цена как правило в 60% возвращается назад и только нужно вовремя закрыть один ордер и оставить другой по сигналам конечно, тем самым и дэпо нережеться край в / - /замке висит до следующего сигнала. Допустим на бай по сигналу зашёл 1.3334 - селл стоп на 1.3314= -20пп, далее сигнал на покупку 1.3294= +20 и два ордера на бай + 2 лимита в защиту, если норм прошли то ближний режется первый , а дальний моно и по обратному сигналу прикрыть... ./

 
Rustam Galkeev:

Дружище, я вот ни как не пойму а почему по стопам, а не с замками работать ведь цена как правило в 60% возвращается назад и только нужно вовремя закрыть один ордер и оставить другой по сигналам конечно, тем самым и дэпо нережеться край в / - /замке висит до следующего сигнала. Допустим на бай по сигналу зашёл 1.3334 - селл стоп на 1.3314= -20пп, далее сигнал на покупку 1.3294= +20 и два ордера на бай + 2 лимита в защиту, если норм прошли то ближний режется первый , а дальний моно и по обратному сигналу прикрыть... ./

С замками я работаю на большие расстояния. Здесь 10 п. это ерунда.

 
Aleksandr Yakovlev:

С замками я работаю на большие расстояния. Здесь 10 п. это ерунда.

Ок. Тогда понятно... ./ )))

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