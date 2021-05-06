FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 24
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Вот фунт тролль
Вот фунт тролль
фунт закрыл старинный геп с евро 3-х летней давности :-)сорри - это был франк :-) на франк смотрю, про про фунт пишу.. бывает такое
фунт закрыл старинный геп с евро 3-х летней давности :-)сорри - это был франк :-) на франк смотрю, про про фунт пишу.. бывает такое
У всех в ветке настроение селовское по нему
А по фунту что думаете?
У всех в ветке настроение селовское по нему
про фунт стараюсь не думать, мы с ним в ссоре :-)
но при беглом посмотреть - если уже купил, то до 1.32 есть ещё запас роста.
Maxim Kuznetsov:
если уже купил...
И бай, и сел)) пока его колбасит
И бай, и сел)) пока его колбасит
его пока раскидывают в разные стороны :-) любимый тут некоторыми широкий горизонтальный канал
внезапно, GBP на форекс не сильно торгуемая валюта..по оборотным объёмам меньше JPY или CHF - его колбасить может как угодно.
значительная часть сделок внутри UK ( непосредственно британия, плюс номинальные колонии канада и австралия, плюс примкнувшие к ним), видимо проходят в фунтах, минуя конверсии.
Ну а пока все профи с этой ветки следят за своими терминалами, накидаю своих дилетантских соображений по GBPUSD на основе известного индикатора силы валют.
На Н1 две валюты имеют равные силы, идут почти параллельно друг с другом несколько часов, отчего пара и флетит. Но, ранее фунт высоко сходил вверх, и ещё не падал достаточно вниз, потенциальное ослабление есть.
На Н4 обе валюты недавно побывали на пике своей силы и начали ослабевать. Но, в отличие от фунта, доллар не ходил слишком высоко, и более того, уже выходит из центра силы и смотрит вверх. А фунт как раз побывал на вершине и начинает разворачиваться. Потенциал к падению валюты.
На Д1 две валюты вообще сцепились, как змеи. Обе побывали на дне, и теперь бьются за трон, постоянно повышая свою силу. И в текущей среднесрочной борьбе фунт как-будто начинает разворачиваться, а доллар настойчив. Кроме того, доллар дольше был на дне, и жаждет "на свет" больше, чем фунт, который ранее уже возвышался.
В перспективе сила валют поддерживает Лесоруба, который ранее показал пальцем на дно и встал в шорт на сопротивлении.
Сегодня еще будет новость по фунту "Индекс деловой активности". На моей памяти, когда последний раз торговал новости, эта новость выстреливала под 80 пунктов (при расхождении факта с прогнозом, естественно). Так что, если будет весомое расхождение не в пользу фунта, то он рухнет до ближайшего уровня. Если же в пользу фунта, того снова развернет ненадолго наверх.
Палченку кинули, и ждемс...
Новый расклад по Ауди:
Вчера нарисовали Sell сигнал, встал в продажи объемом Buy. 20 пунктов на тяпницу закрыто...
Седня еще добавил позу до 0.68189... Цели верх и низ - все актуальные! Просто жду профит...
Крутой сигнал!
Все по феншую... Сигнал - загон - кидалово!!!
И еще плюшек малость...