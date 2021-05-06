FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 24

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Вот фунт тролль


 
Ivan Butko:

Вот фунт тролль


фунт закрыл старинный геп с евро 3-х летней давности :-)

сорри - это был франк :-) на франк смотрю, про про фунт пишу.. бывает такое
 
Maxim Kuznetsov:

фунт закрыл старинный геп с евро 3-х летней давности :-)

сорри - это был франк :-) на франк смотрю, про про фунт пишу.. бывает такое
А по фунту что думаете?
У всех в ветке настроение селовское по нему
 
Ivan Butko:
А по фунту что думаете?
У всех в ветке настроение селовское по нему

про фунт стараюсь не думать, мы с ним в ссоре :-)

но при беглом посмотреть - если уже купил, то до 1.32 есть ещё запас роста.

 

Maxim Kuznetsov:

если уже купил...

И бай, и сел)) пока его колбасит

 
Ivan Butko:

И бай, и сел)) пока его колбасит

его пока раскидывают в разные стороны :-) любимый тут некоторыми широкий горизонтальный канал

внезапно, GBP на форекс не сильно торгуемая валюта..по оборотным объёмам меньше JPY или CHF - его колбасить может как угодно.

значительная часть сделок внутри UK ( непосредственно британия, плюс номинальные колонии канада и австралия, плюс примкнувшие к ним), видимо проходят в фунтах, минуя конверсии.

 

Ну а пока все профи с этой ветки следят за своими терминалами, накидаю своих дилетантских соображений по GBPUSD на основе известного индикатора силы валют.

На Н1 две валюты имеют равные силы, идут почти параллельно друг с другом несколько часов, отчего пара и флетит. Но, ранее фунт высоко сходил вверх, и ещё не падал достаточно вниз, потенциальное ослабление есть.




На Н4 обе валюты недавно побывали на пике своей силы и начали ослабевать. Но, в отличие от фунта, доллар не ходил слишком высоко, и более того, уже выходит из центра силы и смотрит вверх. А фунт как раз побывал на вершине и начинает разворачиваться. Потенциал к падению валюты.




На Д1 две валюты вообще сцепились, как змеи. Обе побывали на дне, и теперь бьются за трон, постоянно повышая свою силу. И в текущей среднесрочной борьбе фунт как-будто начинает разворачиваться, а доллар настойчив. Кроме того, доллар дольше был на дне, и жаждет "на свет" больше, чем фунт, который ранее уже возвышался.



В перспективе сила валют поддерживает Лесоруба, который ранее показал пальцем на дно и встал в шорт на сопротивлении.

Сегодня еще будет новость по фунту "Индекс деловой активности". На моей памяти, когда последний раз торговал новости, эта новость выстреливала под 80 пунктов (при расхождении факта с прогнозом, естественно). Так что, если будет весомое расхождение не в пользу фунта, то он рухнет до ближайшего уровня. Если же в пользу фунта, того снова развернет ненадолго наверх.


 

Палченку кинули, и ждемс...


 

Новый расклад по Ауди:

Вчера нарисовали Sell сигнал, встал в продажи объемом Buy. 20 пунктов на тяпницу закрыто...

Седня еще добавил позу до 0.68189... Цели верх и низ - все актуальные! Просто жду профит...

 

Крутой сигнал!


Все по феншую... Сигнал - загон - кидалово!!!


И еще плюшек малость...



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