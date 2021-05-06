FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 301

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По Евройене разворот вижу от уровня 133.0 вниз на 94.0 ,профита и терпения 
 
Alexxl2008:
По Евройене разворот вижу от уровня 133.0 вниз на 94.0 ,профита и терпения 

Седня новости по Луню...

Пора бы ему и отработать свой профит:


 
Lesorub:

Не дрейфить, финал рядом!  

И феерическое кидалово всех, кто не любит БАКС!!!

Спасибо, лесоруб, всегда подбадриваешь)

 

Погнали наши городских...


 
sterva:

Куда уходит капитал? 

Все падает.(

трендовым индикатором похоже не пользуетесь, мэм

небольшой ликбез

в чем ценность не переноса позиции и открытия утром - вы торгуете вчерашними гарантированными новостями, если уровни торговли у вас соразмерны дневным, деленные на 2 примерно, то скорее всего рынок сменится уже без вас и на следующий день возможно открываться надо будет в другую сторону.

Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - Справка по MetaTrader 5
Трендовые индикаторы - Использование технических индикаторов - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Трендовые индикаторы применяются для выявления трендов на финансовых рынках. На флетовых участках рынка данная группа индикаторов неэффективна...
 
Ждемс 
 
Darirunu:
Ждемс 

а зеленый уровень - там что?

откуда такая уверенность, что именно там должно отскочить?

 
Renat Akhtyamov:

а зеленый уровень - там что?

откуда такая уверенность, что именно там должно отскочить?

На недельном ТФ облако Кумо по ишимоку и МА 100. А на месячном тоже МАшки значимые. Отскочить вполне может. Если не какой еще позитив по фунту. 

В общем, либо здесь, либо на 1.2840-80. 

 
Vitaliy Maznev:

На недельном ТФ облако Кумо по ишимоку и МА 100. А на месячном тоже МАшки значимые. Отскочить вполне может. Если не какой еще позитив по фунту. 

В общем, либо здесь, либо на 1.2840-80. 

Если не секрет, почему облако Кумо? Какой... технический смысл в этих кумо, сумо, сюрикен?

 
Ivan Butko:

Если не секрет, почему облако Кумо? Какой... технический смысл в этих кумо, сумо, сюрикен?

Это не я придумал. Но каким-то образом движение действительно реагирует на существующие индикаторы. А я лишь стараюсь учитывать возможные варианты.

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