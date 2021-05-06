FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 301
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По Евройене разворот вижу от уровня 133.0 вниз на 94.0 ,профита и терпения
Седня новости по Луню...
Пора бы ему и отработать свой профит:
Не дрейфить, финал рядом!
И феерическое кидалово всех, кто не любит БАКС!!!
Спасибо, лесоруб, всегда подбадриваешь)
Погнали наши городских...
Куда уходит капитал?
Все падает.(
трендовым индикатором похоже не пользуетесь, мэм
небольшой ликбез
в чем ценность не переноса позиции и открытия утром - вы торгуете вчерашними гарантированными новостями, если уровни торговли у вас соразмерны дневным, деленные на 2 примерно, то скорее всего рынок сменится уже без вас и на следующий день возможно открываться надо будет в другую сторону.
Ждемс
а зеленый уровень - там что?
откуда такая уверенность, что именно там должно отскочить?
а зеленый уровень - там что?
откуда такая уверенность, что именно там должно отскочить?
На недельном ТФ облако Кумо по ишимоку и МА 100. А на месячном тоже МАшки значимые. Отскочить вполне может. Если не какой еще позитив по фунту.
В общем, либо здесь, либо на 1.2840-80.
На недельном ТФ облако Кумо по ишимоку и МА 100. А на месячном тоже МАшки значимые. Отскочить вполне может. Если не какой еще позитив по фунту.
В общем, либо здесь, либо на 1.2840-80.
Если не секрет, почему облако Кумо? Какой... технический смысл в этих кумо, сумо, сюрикен?
Если не секрет, почему облако Кумо? Какой... технический смысл в этих кумо, сумо, сюрикен?
Это не я придумал. Но каким-то образом движение действительно реагирует на существующие индикаторы. А я лишь стараюсь учитывать возможные варианты.