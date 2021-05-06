FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 221

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD Сейчас бар закроется на М30 и Н1, и пойдем вверх.

далеко не факт

дальше с отката или с отскока

 
Roman Kutemov:
Пока счёт не сольётся, не развернется.

)))) не переживайте. развернется.

 
Renat Akhtyamov:

далеко не факт

дальше с отката или с отскока

посмотрим

[Удален]  
MakarFX:

Когда ждете?

думаю - концу месяца, должна коснутся 

 
Renat Akhtyamov:
еще 20 пунктов выжду и закрою продажу

А в каком месте продал?

 

USDCAD Рост без остановки будет примерно вот до этой точки, потом откат и т.д. т.п. Наверное....)))


 
Aleksandr Yakovlev:

А в каком месте продал?

4240
 
Alexsandr San:

думаю - концу месяца, должна коснутся 

5+
 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD Не, не пойдет вниз, закрывайте продажу. Ближайшее 2,5 часа уверенный рост!

Ниже не пойдет пока.



Данные могут и лучше ожидаемых выйти. 

Внизу ГЭП.

И следующий бар может вниз пойти.

Кто не рискует тот не пьет...?

 
Renat Akhtyamov:
4240

Отлично)))

1...214215216217218219220221222223224225226227228...656
Новый комментарий