FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 221
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USDCAD Сейчас бар закроется на М30 и Н1, и пойдем вверх.
далеко не факт
дальше с отката или с отскока
Пока счёт не сольётся, не развернется.
)))) не переживайте. развернется.
далеко не факт
дальше с отката или с отскока
посмотрим
Когда ждете?
думаю - концу месяца, должна коснутся
еще 20 пунктов выжду и закрою продажу
А в каком месте продал?
USDCAD Рост без остановки будет примерно вот до этой точки, потом откат и т.д. т.п. Наверное....)))
А в каком месте продал?
думаю - концу месяца, должна коснутся
USDCAD Не, не пойдет вниз, закрывайте продажу. Ближайшее 2,5 часа уверенный рост!
Ниже не пойдет пока.
Данные могут и лучше ожидаемых выйти.
Внизу ГЭП.
И следующий бар может вниз пойти.
Кто не рискует тот не пьет...?
4240
Отлично)))