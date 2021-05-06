FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 82

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Lesorub:
Что, опять с фунтом кинули? Понимаю... Остаётся только потявкивать. 
С фунтом все в порядке
 

Ну нарисуйте еще что - нибудь на всеобщее обозрение.

Обсудим и это...  

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Lesorub:

Ну нарисуйте еще что - нибудь на всеобщее обозрение.

Обсудим и это...  

Отдохните, всю ветку ... уже
 
Vladimir Baskakov:
Отдохните, всю ветку ... уже
То - то  же...  
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Lesorub:
То - то  же...  
Где мониторинг дуборуб?
 
Vladimir Baskakov:
Где мониторинг дуборуб?

Ты, Зин, на грубость нарываешься... (С)

Мож и ключи от квартиры, где все лежит, в придачу ???    (Ку - ку... ) 

Вот тебе, мониторь...    


 
Lesorub:



Ну как там usdcad)) как sell? 
 
Desaps:
Ну как там usdcad)) как sell? 

Вы тоже из той когорты???

Если не понимаете в фен шуе, то нех и писать всякую муйню...     

Прыгать проще...          

 
Lesorub:

         

Что за фен шуй такой?)) да с такой просадкой то 

Sell 1.3280)) 

Еще продаете?)) 
 
Desaps:
Что за фен шуй такой?)) да с такой просадкой то 

Sell 1.3280)) 

Еще продаете?)) 

Писец... Писец писецкий!

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