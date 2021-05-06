FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 82
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Что, опять с фунтом кинули? Понимаю... Остаётся только потявкивать.
Ну нарисуйте еще что - нибудь на всеобщее обозрение.
Обсудим и это...
Ну нарисуйте еще что - нибудь на всеобщее обозрение.
Обсудим и это...
Отдохните, всю ветку ... уже
То - то же...
Где мониторинг дуборуб?
Ты, Зин, на грубость нарываешься... (С)
Мож и ключи от квартиры, где все лежит, в придачу ??? (Ку - ку... )
Вот тебе, мониторь...
Ну как там usdcad)) как sell?
Вы тоже из той когорты???
Если не понимаете в фен шуе, то нех и писать всякую муйню...
Прыгать проще...
Что за фен шуй такой?)) да с такой просадкой то
Писец... Писец писецкий!