FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 276
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) Мда . Пока у меня все только наоборот показывает.
А сейчас показывает? падать еще долго будет, спокойно можно еще заходить...
А сейчас показывает? падать еще долго будет, спокойно можно еще заходить...
я Вам скажу - двоякое, на данный момент движение, 50 на 50 , но больше шансов на SELL
я Вам скажу - двоякое, на данный момент движение, 50 на 50 , но больше шансов на SELL
))) нет, только sell.
))) нет, только sell.
я попутал пары . это первая пара, которую Вы прогнозировали
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а-у, пары CAD/JPY нет ещё сигнала вниз, пара болтается в воздухе
я попутал пары . это первая пара, которую Вы прогнозировали
------------
а-у, пары CAD/JPY нет ещё сигнала вниз, пара болтается в воздухе
Какая первая?))) USDCAD покупка, а CADJPY sell.
Да нет, не болтается, валится вниз.
А сейчас показывает? падать еще долго будет, спокойно можно еще заходить...
Да. показывает выше 79.(
Индикаторы что с них взять...
Да. показывает выше 79.(
Индикаторы что с них взять...
Это точно.
Аида Семёновна - Лесной Олень
Спасибо. Хорошая песня.