FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 276

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sterva:

) Мда . Пока у меня все только наоборот показывает.

А сейчас показывает? падать еще долго будет, спокойно можно еще заходить...


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

А сейчас показывает? падать еще долго будет, спокойно можно еще заходить...


я Вам скажу - двоякое, на данный момент движение, 50 на 50 , но больше шансов на SELL

USDCADH2

 
Alexsandr San:

я Вам скажу - двоякое, на данный момент движение, 50 на 50 , но больше шансов на SELL


))) нет, только sell.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

))) нет, только sell.

я попутал пары . это первая пара, которую Вы прогнозировали 

------------

а-у, пары CAD/JPY нет ещё сигнала вниз, пара болтается в воздухе 

 
Alexsandr San:

я попутал пары . это первая пара, которую Вы прогнозировали 

------------

а-у, пары CAD/JPY нет ещё сигнала вниз, пара болтается в воздухе 

Какая первая?))) USDCAD покупка, а CADJPY sell.

Да нет, не болтается, валится вниз.

 
ALEKSANDR GADZERA:

А сейчас показывает? падать еще долго будет, спокойно можно еще заходить...


Да. показывает выше 79.(

Индикаторы что с них взять...

 
sterva:

Да. показывает выше 79.(

Индикаторы что с них взять...

Это точно.

[Удален]  
Аида Семёновна - Лесной Олень
 
Alexsandr San:
Аида Семёновна - Лесной Олень
Спасибо. Хорошая песня.
 
MakarFX:
Спасибо. Хорошая песня.
Намёк на лосей 
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