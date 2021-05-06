FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 193
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Нет, ниже сейчас не пойдет. не сейчас, сейчас новая волна вверх.
Йена вниз на 400п пойдет
В паре с какой валютой она так пойдет?
Йена вниз на 400п пойдет
На сколько спорим?)))
В паре с какой валютой она так пойдет?
ни с какой.
Йена вниз на 400п пойдет
ДА может и пойти конечно, откат может быть маленький, и так ясно что основное движение вниз но это не факт. я же точки и указывал смотрите в истории.
Йена вниз на 400п пойдет
я за то, что вверх пойдет.
ни с какой.
USDJPY идет вниз на 103.00
Не хочется вас расстраивать но думаю вряд ли. Будет приблизительно вот так.
USDJPY возможно вот так
USDJPY возможно вот так
Возможно) допуская один бар на М30 погрешность