FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 193

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ALEKSANDR GADZERA:

Нет, ниже сейчас не пойдет. не сейчас, сейчас новая волна вверх.

Йена вниз на 400п пойдет 
 
Alexxl2008:
Йена вниз на 400п пойдет 

В паре с какой валютой она так пойдет?

 
Alexxl2008:
Йена вниз на 400п пойдет 

На сколько спорим?)))

 
aleger:

В паре с какой валютой она так пойдет?

ни с какой.

 
Alexxl2008:
Йена вниз на 400п пойдет 

ДА может и пойти конечно, откат может быть маленький, и так ясно что основное движение вниз но это не факт. я же точки и указывал смотрите в истории.

 
Alexxl2008:
Йена вниз на 400п пойдет 

я за то, что вверх пойдет.

 
ALEKSANDR GADZERA:

ни с какой.

USDJPY идет вниз на 103.00 
 
Alexxl2008:
USDJPY идет вниз на 103.00 

Не хочется вас расстраивать но думаю вряд ли. Будет приблизительно вот так.


 

USDJPY возможно вот так


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY возможно вот так


Возможно) допуская один бар на М30 погрешность


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