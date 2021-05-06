FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 4

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Часть сделки закрыто (10п.), остальное в БУ поставил.

Сегодня слабая волатильность по понятным соображениям.

Ну, хоть все вперед. Хоть и супер консервативно торгую в эти дни, но надо использовать любую возможность взять профит.


 
Aleksandr Yakovlev:

По ене в приоритете лонги. Цель вплоть до 112 фигуры.

Там есть и гэп и апрельский максимум, но это если закрепиться надежно над текущей линией.


Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.) 

 
khorosh:

Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.) 

Прогноз - это не призыв к действию :)

 
khorosh:

Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.) 

Люди, которые ВНИМАТЕЛЬНО смотрят, видят, что надежного закрепления не было. 

И согласно моему скрину(посмотрите внимательно) было (нарисовано) движение вниз

и сформирован сигнал на шорт.

Так же я писал, что в "приоритете", что подразумевает под собой, 

что не исключены шорты, что так же на скрине обозначено.

 
khorosh:

Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.) 

И еще. Посмотрите линию мной проведенную 109,183, разве было там хоть малейшее закрепление?

Даже на 30М графике просто ее прошили не останавливаясь и под ней уже закрепление.

Так что я чист.

 
Aleksandr Yakovlev:

Люди, которые ВНИМАТЕЛЬНО смотрят, видят, что надежного закрепления не было

И согласно моему скрину(посмотрите внимательно) было (нарисовано) движение вниз

и сформирован сигнал на шорт.

Так же я писал, что в "приоритете", что подразумевает под собой, 

что не исключены шорты, что так же на скрине обозначено.

 А как вы определяете,  что закрепление надёжное?

 
khorosh:

 А как вы определяете,  что закрепление надёжное?

Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю.  Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл. 
 
Aleksandr Yakovlev:
Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю.  Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл. 

Окей.

 
Aleksandr Yakovlev:
Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю.  Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл. 

А я )))), мне тоже интересно. 

Я серьёзно.

 
Aleksandr Yakovlev:
Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю.  Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл. 
khorosh:

Окей.

Vladimir Sadov:

А я )))), мне тоже интересно. 

Я серьёзно.

Просто подключайтесь к его сигналу и ничего делать не нужно

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