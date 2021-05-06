FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Часть сделки закрыто (10п.), остальное в БУ поставил.
Сегодня слабая волатильность по понятным соображениям.
Ну, хоть все вперед. Хоть и супер консервативно торгую в эти дни, но надо использовать любую возможность взять профит.
По ене в приоритете лонги. Цель вплоть до 112 фигуры.
Там есть и гэп и апрельский максимум, но это если закрепиться надежно над текущей линией.
Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.)
Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.)
Прогноз - это не призыв к действию :)
Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.)
Люди, которые ВНИМАТЕЛЬНО смотрят, видят, что надежного закрепления не было.
И согласно моему скрину(посмотрите внимательно) было (нарисовано) движение вниз
и сформирован сигнал на шорт.
Так же я писал, что в "приоритете", что подразумевает под собой,
что не исключены шорты, что так же на скрине обозначено.
Вам не бывает жало людей, которые зашли в рынок, согласно вашего прогноза.)
И еще. Посмотрите линию мной проведенную 109,183, разве было там хоть малейшее закрепление?
Даже на 30М графике просто ее прошили не останавливаясь и под ней уже закрепление.
Так что я чист.
Люди, которые ВНИМАТЕЛЬНО смотрят, видят, что надежного закрепления не было.
И согласно моему скрину(посмотрите внимательно) было (нарисовано) движение вниз
и сформирован сигнал на шорт.
Так же я писал, что в "приоритете", что подразумевает под собой,
что не исключены шорты, что так же на скрине обозначено.
А как вы определяете, что закрепление надёжное?
А как вы определяете, что закрепление надёжное?
Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю. Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл.
Окей.
Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю. Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл.
А я )))), мне тоже интересно.
Я серьёзно.
Ну, давайте уже не сегодня. Пишу с телефона. Если это вопрос без подковырки, я вам расскажу. Скрин сделаю. Но только в личке. Напишите мне туда напоминалку. Чтоб я не забыл.
Окей.
А я )))), мне тоже интересно.
Я серьёзно.
Просто подключайтесь к его сигналу и ничего делать не нужно