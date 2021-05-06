FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 48
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.01.31 10:59
То то и оно...
Дарю Вам, персонально, столько, на сколько у Вас хватит денег для входа:
Есть соображалка, заработаете. А на нет и суда нет...
За сим, откланиваюсь от этой палемики.
ilya_v:
Ну, пошло хоть на пользу???
438 пунктов за 6 торговых дней!
ilya_v:
Ну, пошло на пользу хоть???
438 пунктов за 6 торговых дней!
Конечно пошлоА с благотворительностью завязывать не надо. Закон природы гласит, чем больше отдаёшь, тем больше получаешь:)
Смотрим дневки Фуя, и, балдеем, от счастья...
Наверное, пора завязывать с благотворительностью...
Не-не, продолжай :)
Смотрим дневки Фуя, и, балдеем, от счастья...
Наверное, пора завязывать с благотворительностью...
Не обращай внимания на наши каменты и продолжай
Ладно, поимеем Его совместно...
Не все им над торговым людом издеваться:
3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Хочу иметь на выходе минимум 160 пунктов.
Для терпеливых 250 ...
Ладно, поимеем Его совместно...
Не все им над торговым людом издеваться:
3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Имеем на выходе минимум 160 пунктов
Для терпеливых 250 ...
По киви ена синхронно будет?
По киви ена синхронно будет?
По этой паре засада внизу:
А что будет, знают только избранные...
По этой паре засада в низу:
Спасибо, понял, посижу ещё в покупке )
Смотрим дневки Фуя, и, балдеем, от счастья...
Наверное, пора завязывать с благотворительностью...
Нееет, ни как нет!
Кто верит тебе - тот благодарен, а кому по барабану - тому по барабану.
Я с твоей помощью пытаюсь бонусный депозит отбить.
СПАСИБО ! От души.
Ладно, поимеем Его совместно...
Не все им над торговым людом издеваться:
3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Хочу иметь на выходе минимум 160 пунктов.
Для терпеливых 250 ...