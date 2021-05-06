FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 48

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Lesorub, 2020.01.31 10:59

То то и оно...

Дарю Вам, персонально, столько, на сколько у Вас хватит денег для входа:

Есть соображалка, заработаете. А на нет и суда нет...

За сим, откланиваюсь от этой палемики. 


ilya_v:


Ну, пошло хоть на пользу???

438 пунктов за 6 торговых дней!

 
Lesorub:


ilya_v:


Ну, пошло на пользу хоть???

438 пунктов за 6 торговых дней!

Конечно пошло 

А с благотворительностью завязывать не надо. Закон природы гласит, чем больше отдаёшь, тем больше получаешь:)
Файлы:
image.jpeg  80 kb
 
Lesorub:

Смотрим дневки Фуя, и, балдеем, от счастья...


Наверное, пора завязывать с благотворительностью...        

Не-не, продолжай :)

 
Lesorub:

Смотрим дневки Фуя, и, балдеем, от счастья...


Наверное, пора завязывать с благотворительностью...        

Не обращай внимания на наши каменты и продолжай

 

Ладно, поимеем Его совместно...

Не все им над торговым людом издеваться:

3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Хочу иметь на выходе минимум 160 пунктов.

Для терпеливых 250 ...

 
Lesorub:

Ладно, поимеем Его совместно...

Не все им над торговым людом издеваться:

3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Имеем на выходе минимум 160 пунктов

Для терпеливых 250 ...

По киви ена синхронно будет?

 
Nikolai Krylov:

По киви ена синхронно будет?

По этой паре засада внизу:

А что будет, знают только избранные...

 
Lesorub:

По этой паре засада в низу:


Спасибо, понял, посижу ещё в покупке )

 
Lesorub:

Смотрим дневки Фуя, и, балдеем, от счастья...


Наверное, пора завязывать с благотворительностью...        

Нееет, ни как нет!

Кто верит тебе - тот благодарен, а кому по барабану - тому по барабану.

Я с твоей помощью пытаюсь бонусный депозит отбить.

СПАСИБО ! От души.   

[Удален]  
Lesorub:

Ладно, поимеем Его совместно...

Не все им над торговым людом издеваться:

3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Хочу иметь на выходе минимум 160 пунктов.

Для терпеливых 250 ...

Так ещё не один прогноз не сбылся
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