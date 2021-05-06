FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 247

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Lesorub:

Я вот смотрю на Евроену перед новостями:

И полагаю, что вечером будет хороший ход.

Очень может быть, но я подожду до "америки". Нехочу спешить.)

 
sterva:

Очень может быть, но я подожду до "америки". Нехочу спешить.)

Вообще нужно самоизолироваться от этого дела...

А то ни здоровья, ни денег не останется.

Ладно, нам хоть государство должно пожизненно,  глаза мазолим  на досуге...

 
Lesorub:

Вообще нужно самоизолироваться от этого дела...

А то ни здоровья, ни денег не останется.

Ладно, нам хоть государство должно пожизненно,  глаза мазолим  на досуге...

Так пробуйте отложными ордерами и тлф приложения с алертами. 

[Удален]  

Вот всё - вроде показывает верх, но нет, зелёненького кружочка- и всё тут надо подождать....           EURUSDH2

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а ещё - когда цена пробивает красную точку, ох бывает летит, не летит а парит 

EURUSDH2 

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а золотишко - опять хочет расти (пока еще не хочет - но пытается)

XAUUSDH2  XAUUSDH2

 
Alexsandr San:

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а золотишко - опять хочет расти(пока еще не хочет - но пытается)

  XAUUSDH2

Готовься к большому шухеру:


 
Lesorub:

Готовься к большому шухеру:


плиты - дело серъезное

такое работало и не плохо

;)

[Удален]  
Lesorub:

Готовься к большому шухеру:


Всегда готов! я как пионер.... чуйка такая, что всё будет

-------- да! Спасибо! 

 
Lesorub:

Готовься к большому шухеру:


Зря Вы ауди закрыли в свое время.

Можно было переждать....

 
sterva:

Зря Вы ауди закрыли в свое время.

Можно было переждать....

Не миллионщик, к сожалению...

Они так всегда делают, загонят, потом кидают.

Вот КИВИ, та же ситуевина:

Пунктов 450 прочешет вверх на индексе.



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