FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 247
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Я вот смотрю на Евроену перед новостями:
И полагаю, что вечером будет хороший ход.
Очень может быть, но я подожду до "америки". Нехочу спешить.)
Очень может быть, но я подожду до "америки". Нехочу спешить.)
Вообще нужно самоизолироваться от этого дела...
А то ни здоровья, ни денег не останется.
Ладно, нам хоть государство должно пожизненно, глаза мазолим на досуге...
Вообще нужно самоизолироваться от этого дела...
А то ни здоровья, ни денег не останется.
Ладно, нам хоть государство должно пожизненно, глаза мазолим на досуге...
Так пробуйте отложными ордерами и тлф приложения с алертами.
Вот всё - вроде показывает верх, но нет, зелёненького кружочка- и всё тут! надо подождать.... EURUSDH2
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а ещё - когда цена пробивает красную точку, ох бывает летит, не летит а парит
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а золотишко - опять хочет расти (пока еще не хочет - но пытается)
XAUUSDH2
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а золотишко - опять хочет расти(пока еще не хочет - но пытается)
XAUUSDH2
Готовься к большому шухеру:
Готовься к большому шухеру:
плиты - дело серъезное
такое работало и не плохо
;)
Готовься к большому шухеру:
Всегда готов! я как пионер.... чуйка такая, что всё будет
-------- да! Спасибо!
Готовься к большому шухеру:
Зря Вы ауди закрыли в свое время.
Можно было переждать....
Зря Вы ауди закрыли в свое время.
Можно было переждать....
Не миллионщик, к сожалению...
Они так всегда делают, загонят, потом кидают.
Вот КИВИ, та же ситуевина:
Пунктов 450 прочешет вверх на индексе.
о-о-опс!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Renat Akhtyamov, 2020.04.20 06:12
пунктов 140 бахнется, потом и я куплю