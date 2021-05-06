FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 336
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Ну молодец. Сам с этой темы сколько поднимаешь? памм акаунт ведёшь? Грааль же. Всё работает. же
Я же пишу, кури бамбук!
Окончательно за сегодня:
То, что успел выцарапать...
И план на день:
С Н4 есть цель вверху, потому расчет риска обязателен...
И план на день:
С Н4 есть цель вверху, потому расчет риска обязателен...
GBP/NZD 1.93270
GBP/NZD 1.93270
GBP/NZD 1.90703
По EURGBP у кого какие пояснения, чего там с ним ?
2-й день диагональ рисует, без колебаний вообще..
По EURGBP у кого какие пояснения, чего там с ним ?
2-й день диагональ рисует, без колебаний вообще..
Вся статистика за рост. но что то должно произойти 20 числа и 27 числа.
Учитывая что курс, нагибает все прогнозы. то коррекция. должна быть