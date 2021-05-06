FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 336

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ORACLE11111:

Ну молодец. Сам с этой темы сколько поднимаешь? памм акаунт ведёшь? Грааль же. Всё работает. же 

Он теоретик-граалист, значит 0
 

Я же пишу, кури бамбук!


 

Окончательно за сегодня:

То, что успел выцарапать...

 

И план на день:

С Н4 есть цель вверху, потому расчет риска обязателен...


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Lesorub:

И план на день:

С Н4 есть цель вверху, потому расчет риска обязателен...


Где реальные сделки по этим картинкам?
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GBP/NZD  1.93270

Файлы:
GBPNZDH1.png  47 kb
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SanAlex:

GBP/NZD  1.93270

GBP/NZD   1.90703

Файлы:
GBPNZDH2.png  30 kb
 

По EURGBP у кого какие пояснения, чего там с ним ?

2-й день диагональ рисует, без колебаний вообще..

 
Maxim Kuznetsov:

По EURGBP у кого какие пояснения, чего там с ним ?

2-й день диагональ рисует, без колебаний вообще..

Вся статистика за рост. но что то должно произойти 20 числа и 27 числа. 

Файлы:
cif3kl4x.jpg  252 kb
 
По евро доллару началось рисование прогнозов вверх. 
Учитывая что курс, нагибает все прогнозы. то коррекция. должна быть 
Файлы:
66jy_0puw8z_yhk4qef.jpg  143 kb
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