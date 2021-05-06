FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 577
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Плохо обучают видно... ./
Очень глупо выглядит умный человек, когда начинает дурака включать...
Все экстремумы известны заранее и надолго вперед... у любого инструмента.
Твои товарищи очень предзаказуемые, мне очень жаль... /
говорите по существу...
Я вас считал адекватным... а вы какую-то чушь несете... Какие товарищи? вы о чем вообще?
Вам просто не хватает извилин понять, то что я говорю. вы как и все остальные думаете...
МАло того, так вам показываешь экстремумы, вы их ведите и все равно свою тупость включаете, каждому своё в этом мире.
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Вы бы, что ни будь умного сказали бы штоли, чем тупость свою показывать. Я понимаю вам не хватает мозгов, ну хоть помолчите тогда.
Идите словарь откройте и смотрите, значение слова "Блуд" и в каком контексте его используют.
Из-за таких "Валенков" как вы, люди и не могут разобраться в торговле.
EURUSD вот тут был экстремум, поэтому чем выше поднимется тем лучше для продажи, все равно рухнет. но стоп на всякий случай как обычно по закрытой свече выше нашего максимума.
GBPJPY Тут вроде тоже экстремум, текущий бар должен уже быть нисходящим.
EURUSD вот тут был экстремум, поэтому чем выше поднимется тем лучше для продажи, все равно рухнет. но стоп на всякий случай как обычно по закрытой свече выше нашего максимума.
Рухнет, но не скоро.
Рухнет, но не скоро.
да уж. Утомил он уже.. как бы не сейчас, пунктов на 120....знаю я этот EURUSD... еще та собака червивая. 15 минут и все...
да уж. Утомил он уже.. как бы не сейчас, пунктов на 120....знаю я этот EURUSD... еще та собака червивая. 15 минут и все...
Как вы определяете временные точки разворота ?
Судя по последней GBPJPY через одно место..... Я бы сказал что это не точки разворота, а конец волны. а волна бывает разной. конец волны бывает как экстремум так и началом треугольника которых куча видов. и т.д.