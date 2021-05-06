FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 438

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что-то многовато я сегодня думаю..


 

NZDUSD  еще думаю немного можно встать по пробою треугольника: ждем, думаю за GBPUSD  вниз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

NZDUSD  еще думаю немного можно встать по пробою треугольника: ждем, думаю за GBPUSD  вниз.


NZDUSD Ну думаю пора, понеслись. 


 

GBPJPY Забыл сказать падаем за завтрашнего дня. до конца, выход позже найдем.


 

EURNZD  как-бы Господин Яковлев вы небыли бы правы, но думаю щас щас, упадем, хз, посмотрим.


 
Если кому-то нужно прогнозы по каким-то другим инструментам пишите, я не могу за всем сразу усмотреть. отдельно посмотрим.
 
Lesorub:

Все, что будет вверх, то продажи:


Привет честной компании, этот чудо прогноз относительно золота серебра как будет, а то туману нагнали и я уже стал сомневаться сам то стою сильно на север...))

злото

 
Сергей Криушин:

Привет честной компании, этот чудо прогноз относительно золота серебра как будет, а то туману нагнали и я уже стал сомневаться сам то стою сильно на север...)

Не уверен на 100% но думаю уйдем в штопор


 
ALEKSANDR GADZERA:

Не уверен на 100% но думаю уйдем в штопор


Спасибо, понял...еще немного подожду и...  опять наверно сдохну...блин опять индикатору поверил наивный я, доверчивый... блин сколько учат и все без толку...да  обманули...(((

 
Сергей Криушин:

Спасибо, понял...еще немного подожду и...  опять наверно сдохну...блин опять индикатору обманули...(((

Индикаторы не обманывают, они показывают только прошлое.

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