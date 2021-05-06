FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 438
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что-то многовато я сегодня думаю..
NZDUSD еще думаю немного можно встать по пробою треугольника: ждем, думаю за GBPUSD вниз.
NZDUSD еще думаю немного можно встать по пробою треугольника: ждем, думаю за GBPUSD вниз.
NZDUSD Ну думаю пора, понеслись.
GBPJPY Забыл сказать падаем за завтрашнего дня. до конца, выход позже найдем.
EURNZD как-бы Господин Яковлев вы небыли бы правы, но думаю щас щас, упадем, хз, посмотрим.
Все, что будет вверх, то продажи:
Привет честной компании, этот чудо прогноз относительно золота серебра как будет, а то туману нагнали и я уже стал сомневаться сам то стою сильно на север...))
Привет честной компании, этот чудо прогноз относительно золота серебра как будет, а то туману нагнали и я уже стал сомневаться сам то стою сильно на север...)
Не уверен на 100% но думаю уйдем в штопор
Не уверен на 100% но думаю уйдем в штопор
Спасибо, понял...еще немного подожду и... опять наверно сдохну...блин опять индикатору поверил наивный я, доверчивый... блин сколько учат и все без толку...да обманули...(((
Спасибо, понял...еще немного подожду и... опять наверно сдохну...блин опять индикатору обманули...(((
Индикаторы не обманывают, они показывают только прошлое.