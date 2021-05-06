FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 87
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Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.
На валютном тоже может тряхануть
Новости уже отработали.
Они мгновенно реагируют. Нам остатки и последки только.
Понедельник будет тихим, возможно мелкий гэп с закрытием не более.)
Новости уже отработали.
Они мгновенно реагируют. Нам остатки и последки только.
Понедельник будет тихим, возможно мелкий гэп с закрытием не более.)
Данные вышли в субботу.
Ух как много написали.....
А мне кажется, что это только разгон
По еве была мысль что 1/2 горки отработает, но не надеялся
Посмотрим что будет дальше...
Ух как много написали.....
А мне кажется, что это только разгон
По евебыла мысль что 1/2 горки отработает, но не надеялся
Посмотрим что будет дальше...
Хрен ли там смотреть???
Работать нуно!
812 пуков, к примеру, на базе...
Раз палченка, два палченка - профит есть!
Хрен ли смотреть???
Работать нуно!
812 пуков, к примеру, на базе...
Раз палченка, два палченка - профит есть!
Так ведь вверх не дошли)???
Так ведь вверх не дошли)???
Все так думают... И цели там есть!
Но..., цели нарисовали и внизу. Причем несколько!
КУКЛ скидывает лохам покупки с низов... Не удивлюсь и посмеюсь,
когда диванные торгаши будут придумывать обоснование этому...
И своп нам в помощь!
А между тем, мой канадский друг, отмахал 100 пунктов с первого открытого ордера!
До уровня ТР там всего то 450 пунктов. Ну что же, в добрый путь!!!
Все так думают... И цели там есть!
Но..., цели нарисовали и внизу. Причем несколько!
КУКЛ скидывает лохам покупки с низов... Не удивлюсь и посмеюсь,
когда диванные торгаши, будут придумывать обоснование этому...
Обоснуют!!
После того как написали, что у Папы Римского короновирус новости не читаю вообще.
Специально рисуют апокалипсис.)
Обоснуют!!
После того как написали, что у Папы Римского короновирус новости не читаю вообще.
Специально рисуют апокалипсис.)
Мдяяяя...
Короновирус....