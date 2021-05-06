FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 87

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Дмитрий:

Берегите свои булки - в понедельник скорее всего будет п...ц на фондовых и сырьевых биржах.

На валютном тоже может тряхануть

Новости уже отработали.

Они мгновенно реагируют. Нам остатки и последки только.

Понедельник будет тихим, возможно мелкий гэп с закрытием не более.)

 
sterva:

Новости уже отработали.

Они мгновенно реагируют. Нам остатки и последки только.

Понедельник будет тихим, возможно мелкий гэп с закрытием не более.)

Данные вышли в субботу.

 

Ух как много написали.....

А мне кажется, что это только разгон

По еве была мысль что 1/2 горки отработает, но не надеялся

Посмотрим что будет дальше...

 
Некислый ГЭП по йене.
 
Renat Akhtyamov:

Ух как много написали.....

А мне кажется, что это только разгон

По евебыла мысль что 1/2 горки отработает, но не надеялся

Посмотрим что будет дальше...

Хрен ли  там смотреть???

Работать нуно!

812 пуков, к примеру, на базе...

Раз палченка, два палченка - профит есть!

 
Lesorub:

Хрен ли смотреть???

Работать нуно!

812 пуков, к примеру, на базе...

Раз палченка, два палченка - профит есть!

Так ведь вверх не дошли)???

 
sterva:

Так ведь вверх не дошли)???

Все так думают... И цели там есть!

Но..., цели нарисовали и внизу. Причем несколько!

КУКЛ скидывает лохам покупки с низов... Не удивлюсь и посмеюсь,

когда диванные торгаши будут придумывать обоснование этому...

И своп нам в помощь!     

 

А между тем, мой канадский друг, отмахал 100 пунктов с первого открытого ордера!

До уровня ТР там всего то 450 пунктов. Ну что же, в добрый путь!!!


 
Lesorub:

Все так думают... И цели там есть!

Но..., цели нарисовали и внизу. Причем несколько!

КУКЛ скидывает лохам покупки с низов... Не удивлюсь и посмеюсь,

когда диванные торгаши, будут придумывать обоснование этому...

Обоснуют!! 

После того как написали, что у Папы Римского короновирус новости не читаю вообще.

Специально рисуют апокалипсис.)

 
sterva:

Обоснуют!! 

После того как написали, что у Папы Римского короновирус новости не читаю вообще.

Специально рисуют апокалипсис.)

 Мдяяяя...

Короновирус....

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