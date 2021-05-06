FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 141
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Ой, и с 8-08 тоже ошибочка вышла.
Понимаю конечно вам хочется поихидничать, но это просто из-за безграмотности вашей, я не обижаюсь. Читайте пост на 128 страницы по поводу этого. Это ортодоксальный минимум, его как бы нет если можно так выразиться. Но конечно также бывает что все мы ошибаемся.
Понимаю конечно вам хочется поихидничать, но это просто из-за безграмотности вашей, я не обижаюсь. Читайте пост на 128 страницы по поводу этого. Это ортодоксальный минимум, его как бы нет если можно так выразиться.
Да, я понимаю. Куда мне безграмотному до вас
Ортодоксальный минимум(которого как бы нет)
все ниже и ниже. Ну да ладно, не сси, на верх скоро пойдет цена.
Да, я понимаю. Куда мне безграмотному до вас
Ортодоксальный минимум(которого как бы нет)
все ниже и ниже. Ну да ладно, не сси, не верх скоро пойдет цена.
ага, именно так))
я всё ищу, в этом индикаторе - какую не будь логику, вроде на 6 минутах, есть что то
индикаторы это ерунда, для входа в рынок они не подходят.
я всё ищу, в этом индикаторе - какую не будь логику, вроде на 6 минутах, есть что то
Веткой ошибся
Веткой ошибся
зачистил - что бы, не засорять ветку.
Всем удачи!
Да, я понимаю. Куда мне безграмотному до вас
Ортодоксальный минимум(которого как бы нет)
все ниже и ниже. Ну да ладно, не сси, на верх скоро пойдет цена.
Еще будут от вас комментарии? или вы в другую ветку пойдете? или просто будете как и все дружелюбны?
Следующий checkpoint в 19:30-19:35
Еще будут от вас комментарии? или вы в другую ветку пойдете? или просто будете как и все дружелюбны.
1.Комменты будут.
2.Я в своей ветке.
3.Как и все я дружелюбен.
4.Здесь ветка прогнозов, а не обсуждение индикаторов,
к тому же у человека есть 1 или 2 ветки его, где он расписывает о своих
индикаторах, советниках и т.д, которые он сам собирает. Он молодец.
5. Реакцию людей на мои доброжелательные замечания не обсуждаю.
1.Комменты будут.
2.Я в своей ветке.
3.Как и все я дружелюбен.
4.Здесь ветка прогнозов, а не обсуждение индикаторов,
к тому же у человека есть 1 или 2 ветки его, где он расписывает о своих
индикаторах, советниках и т.д, которые он сам собирает. Он молодец.
5. Реакцию людей на мои доброжелательные замечания не обсуждаю.
ВЫ просто не смейтесь над тем что не понимаете, а просто попробуйте понять.
Ну и отлично. какие у вас прогнозы?