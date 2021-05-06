FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 141

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Aleksandr Yakovlev:

Ой, и с 8-08 тоже ошибочка вышла.

Понимаю конечно вам хочется поихидничать, но это просто из-за безграмотности вашей, я не обижаюсь. Читайте пост на 128 страницы по поводу этого. Это ортодоксальный минимум, его как бы нет если можно так выразиться. Но конечно также бывает что все мы ошибаемся.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Понимаю конечно вам хочется поихидничать, но это просто из-за безграмотности вашей, я не обижаюсь. Читайте пост на 128 страницы по поводу этого. Это ортодоксальный минимум, его как бы нет если можно так выразиться. 


Да, я понимаю. Куда мне безграмотному до вас 

Ортодоксальный минимум(которого как бы нет)

все ниже и ниже. Ну да ладно, не сси, на верх скоро пойдет цена.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, я понимаю. Куда мне безграмотному до вас 

Ортодоксальный минимум(которого как бы нет)

все ниже и ниже. Ну да ладно, не сси, не верх скоро пойдет цена.

ага, именно так))


 
Alexsandr San:

я всё ищу, в этом индикаторе - какую не будь логику, вроде на 6 минутах, есть что то

  

индикаторы это ерунда, для входа в рынок они не подходят.

 
Alexsandr San:

я всё ищу, в этом индикаторе - какую не будь логику, вроде на 6 минутах, есть что то

  

Веткой ошибся

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Веткой ошибся

зачистил - что бы, не засорять ветку.

Всем удачи! 

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, я понимаю. Куда мне безграмотному до вас 

Ортодоксальный минимум(которого как бы нет)

все ниже и ниже. Ну да ладно, не сси, на верх скоро пойдет цена.

Еще будут от вас комментарии? или вы в другую ветку пойдете? или просто будете как и все дружелюбны?


 

Следующий checkpoint в 19:30-19:35


 
ALEKSANDR GADZERA:

Еще будут от вас комментарии? или вы в другую ветку пойдете? или просто будете как и все дружелюбны.


1.Комменты будут.

2.Я в своей ветке.

3.Как и все я дружелюбен.

4.Здесь ветка прогнозов, а не обсуждение индикаторов,

   к тому же у человека есть 1 или 2 ветки его, где он расписывает о своих

   индикаторах, советниках и т.д, которые он сам собирает. Он молодец.

 5. Реакцию людей на мои доброжелательные замечания не обсуждаю.

 
Aleksandr Yakovlev:

1.Комменты будут.

2.Я в своей ветке.

3.Как и все я дружелюбен.

4.Здесь ветка прогнозов, а не обсуждение индикаторов,

   к тому же у человека есть 1 или 2 ветки его, где он расписывает о своих

   индикаторах, советниках и т.д, которые он сам собирает. Он молодец.

 5. Реакцию людей на мои доброжелательные замечания не обсуждаю.

ВЫ просто не смейтесь над тем что не понимаете, а просто попробуйте понять.

Ну и отлично. какие у вас прогнозы?

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