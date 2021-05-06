FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 95
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Ничего не меняет. Цель есть и будет взята!
Друг, что насчёт продаже по евре, цель всё ещё будет взята?) Продаёшь?)
Друг, что насчёт продаже по евре, цель всё ещё будет взята?) Продаёшь?)
У лесоруба свое. Прежде чем пробовать повторять надо три раза подумать.
Это не простая тема....
У лесоруба свое. Прежде чем пробовать повторять надо три раза подумать.
Это не простая тема....
Да я вижу, что своё. Просто интересно, как он видит сейчас ситуации и планирует ли что-то менять. Так-то я тоже в продажах , поэтому и интересно
Да я вижу, что своё. Просто интересно, как он видит сейчас ситуации и планирует ли что-то менять. Так-то я тоже в продажах , поэтому и интересно
Не ставь лишнего. Возможно ждать придется.
Не ставь лишнего. Возможно ждать придется.
Да уже частично залокировался на нескольких уровнях. Пусть выбивает по бу, когда обратно соберётся
Друг, что насчёт продаже по евре, цель всё ещё будет взята?) Продаёшь?)
Текущая ситуация:
Цели с неделек прежние...
Текущая ситуация:
Цели с неделек прежние...
1.16 не взяли точно. Есть вероятность, что посетим.
1.16 не взяли точно. Есть вероятность, что посетим.
Я весь в Ауди, по уши..
Я весь в Ауди, по уши..
В какую сторону?
В какую сторону?