FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 95

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Lesorub:
Ничего не меняет. Цель есть и будет взята! 

Друг, что насчёт продаже по евре, цель всё ещё будет взята?) Продаёшь?)

 
Alexey Nikiforov:

Друг, что насчёт продаже по евре, цель всё ещё будет взята?) Продаёшь?)

У лесоруба свое.  Прежде чем пробовать повторять надо три раза подумать. 

Это не простая тема....

 
vaz:

У лесоруба свое.  Прежде чем пробовать повторять надо три раза подумать. 

Это не простая тема....

Да я вижу, что своё. Просто интересно, как он видит сейчас ситуации и планирует ли что-то менять. Так-то я тоже в продажах , поэтому и интересно

 
Alexey Nikiforov:

Да я вижу, что своё. Просто интересно, как он видит сейчас ситуации и планирует ли что-то менять. Так-то я тоже в продажах , поэтому и интересно

Не ставь лишнего. Возможно ждать придется. 

 
vaz:

Не ставь лишнего. Возможно ждать придется. 

Да уже частично залокировался на нескольких уровнях. Пусть выбивает по бу, когда обратно соберётся

 
Alexey Nikiforov:

Друг, что насчёт продаже по евре, цель всё ещё будет взята?) Продаёшь?)

Текущая ситуация:

Цели с неделек прежние...

 
Lesorub:

Текущая ситуация:

Цели с неделек прежние...

1.16 не взяли точно.  Есть вероятность, что посетим.

 
sterva:

1.16 не взяли точно.  Есть вероятность, что посетим.

Я весь в Ауди, по уши..

 
Lesorub:

Я весь в Ауди, по уши..

В какую сторону?

 
Nikolai Krylov:

В какую сторону?

Как - будто не читаете форум... 
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