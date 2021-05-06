FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 297
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1.2260
107.90
GBP/CAD купил, цель 1,7
рано
EUR/AUD продал
Цель 1,65
GBP/USD купил
цель 1,233
GBP/JPY купил
133.270
GBP/JPY купил
133.270
Хочу развеять ваш оптимизм.
По фунту был импульс, который благополучно был перебит.
Так же есть тест . И пара пойдет вниз.
То же самое и по фунт ене.
Хочу развеять ваш оптимизм.
По фунту был импульс, который благополучно был перебит.
Пока не факт. Еще вполне может сходить вверх. Хотя реально непонятно куда он собрался в итоге.
Хочу развеять ваш оптимизм.
По фунту был импульс, который благополучно был перебит.
Так же есть тест . И пара пойдет вниз.
То же самое и по фунт ене.
Все возможно.