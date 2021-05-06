FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 297

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MakarFX:

1.2260

107.90

Закрылся)
 
GBP/CAD купил, цель 1,7
 
MakarFX:
GBP/CAD купил, цель 1,7

рано

 

EUR/AUD продал

Цель 1,65

 

GBP/USD купил

цель 1,233

 

GBP/JPY купил


133.270

 
MakarFX:

GBP/JPY купил


133.270

Хочу развеять ваш оптимизм.

По фунту был импульс, который благополучно был перебит.

Так же есть тест . И пара пойдет вниз.

То же самое и по фунт ене.


 
Aleksandr Yakovlev:

Хочу развеять ваш оптимизм.

По фунту был импульс, который благополучно был перебит.

Пока не факт. Еще вполне может сходить вверх. Хотя реально непонятно куда он собрался в итоге.

 
Aleksandr Yakovlev:

Хочу развеять ваш оптимизм.

По фунту был импульс, который благополучно был перебит.

Так же есть тест . И пара пойдет вниз.

То же самое и по фунт ене.

Все возможно.

 
Фунт спустится вниз на 1.2200 или 1.2160 и затем пойдет вверх на 1.2460 
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