FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 307
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да все нормально! Просто на Еврофунте на неделях нет сигналов.
А вот на Чифе явный набор позиции кем - то:
Может, мной?
очччень похоже
шире шаг, от 200!
;)
Всем привет. Тем, кто торгует золото посвящается.
Дневной график с явным боковым движением (зона накопления или консолидация (кому как удобно))
Есть границы этого канала, обозначены синими линиями. Как можно увидеть, цена находиться в верхней части
этого канала. Можно предположить, что цена может развернуться и пойти вниз.
Но торопиться не будем.
Давайте посмотрим на более мелкий ТФ. Что мы здесь видим? А видим мы, что сформирован еще 1 канал
но только на 30 м. графике. Как всегда, есть 2 варианта, либо наверх либо вниз.
Но если зная, что на дневном ТФ цена находиться в верхней границе будем искать точки входа только вниз.
И так. Если цена пробивает канал на 30 м. графике и делает ретест, можно смело продавать до нижней границы дневного ТФ.
Как то так. Всем профита.
Ну, в добрый путь.
Долиться еще можно в зеленой точке.
Ну, в добрый путь.
Красные пунктирные линии вверху - это у вас стоп-лоссы?
Красные пунктирные линии вверху - это у вас стоп-лоссы?
Да. Стопы надо ставить за зоной консолидации.
Красные пунктирные линии вверху - это у вас стоп-лоссы?
Я обычно, когда на форуме видел скрины со стопами, ставил туда тейк.
;)
Да. Стопы надо ставить за зоной консолидации.
Я обычно, когда на форуме видел скрины со стопами, ставил туда тейк.
;)
Вот кстати об этом я и хотел сказать. Видел такой же прогноз, только с тейками в той области где Александр поставил стоп-лосс. :)
Я обычно, когда на форуме видел скрины со стопами, ставил туда тейк.
;)
Ренка, да ради бога. Тыж меня знаешь и мои сигналы.
И что в большинстве своем они отрабатывают.
Так же знаешь, что я после определенного движения часть позиции режу и выставляю БУ.
А этот сигнал очень хороший. Я в нем уверен на все 85%.
Задействовал 7% от депо.
Ренка, да ради бога. Тыж меня знаешь и мои сигналы.
И что в большинстве своем они отрабатывают.
Так же знаешь, что я после определенного движения часть позиции режу и выставляю БУ.
А этот сигнал очень хороший. Я в нем уверен на все 85%.
Задействовал 7% от депо.
Всем привет. по ауди сигнал вниз. Первая цель в районе 0,6700. Вторая 0,6500. (цыфры приблизительны)