FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 307

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Lesorub:

Да все нормально! Просто на Еврофунте на неделях нет сигналов.

А вот на Чифе явный набор позиции кем - то:

Может, мной?

очччень похоже

шире шаг, от 200!

;)

 

Всем привет. Тем, кто торгует золото посвящается.

Дневной график с явным боковым движением (зона накопления или консолидация (кому как удобно))

Есть границы этого канала, обозначены синими линиями. Как можно увидеть, цена находиться в верхней части

этого канала. Можно предположить, что цена может развернуться и пойти вниз.

Но торопиться не будем.

Давайте посмотрим на более мелкий ТФ. Что мы здесь видим? А видим мы, что сформирован еще 1 канал

но только на 30 м. графике. Как всегда, есть 2 варианта, либо наверх либо вниз.

Но если зная, что на дневном ТФ цена находиться в верхней границе будем искать точки входа только вниз.

И так. Если цена пробивает канал на 30 м. графике и делает ретест, можно смело продавать до нижней границы дневного ТФ.

Как то так. Всем профита.


 

Ну, в добрый путь.

Долиться еще можно в зеленой точке.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну, в добрый путь.


Красные пунктирные линии вверху - это у вас стоп-лоссы?

 
Vitaliy Maznev:

Красные пунктирные линии вверху - это у вас стоп-лоссы?

Да. Стопы надо ставить за зоной консолидации.

 
Vitaliy Maznev:

Красные пунктирные линии вверху - это у вас стоп-лоссы?

Я обычно, когда на форуме видел скрины со стопами,  ставил туда тейк.

;)

 
Aleksandr Yakovlev:

Да. Стопы надо ставить за зоной консолидации.

Renat Akhtyamov:

Я обычно, когда на форуме видел скрины со стопами,  ставил туда тейк.

;)

Вот кстати об этом я и хотел сказать. Видел такой же прогноз, только с тейками в той области где Александр поставил стоп-лосс. :)

 
Renat Akhtyamov:

Я обычно, когда на форуме видел скрины со стопами,  ставил туда тейк.

;)

Ренка, да ради бога. Тыж меня знаешь и мои сигналы.

И что в большинстве своем они отрабатывают.

Так же знаешь, что я после определенного движения часть позиции режу и выставляю БУ.

А этот сигнал очень хороший. Я в нем уверен на все 85%.

Задействовал 7% от депо.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ренка, да ради бога. Тыж меня знаешь и мои сигналы.

И что в большинстве своем они отрабатывают.

Так же знаешь, что я после определенного движения часть позиции режу и выставляю БУ.

А этот сигнал очень хороший. Я в нем уверен на все 85%.

Задействовал 7% от депо.

Да, неплохо. Как правило резкий импульс в конце сессии откатывается обратно за день-два. 
 

Всем привет. по ауди сигнал вниз. Первая цель в районе 0,6700. Вторая 0,6500. (цыфры приблизительны)


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