FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 19
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Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золотооно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...
ага
особенно, если лишние деньги
Привет!
GBPUSD D1
USDCHF D1
CADCHF H4
Еврофунт. Есть сигнал на продажу. Первая цель 0,8500
Еврофунт. Есть сигнал на продажу. Первая цель 0,8500
яб купил...
яб купил...
Все в ваших руках)
Еврофунт. Есть сигнал на продажу. Первая цель 0,8500
Готовится по вашему прогнозу EURGBPH2
Готовится по вашему прогнозу EURGBPH2
Все проще чем кажется.