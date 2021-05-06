FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 19

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Vasiliy Vilkov:

Поддерживаю, потому фунтом лучше не торговать... Шортите золотооно уже устало расти и давно оттоговало все премии за геополитические риски... А еще в нем можно сидеть сколько угодно долго, оно дает положительные свопы по крайней мере у всех нормальных брокеров...

ага

особенно, если лишние деньги

 
Йена пошла вниз на 106.50
 

Привет!

GBPUSD  D1


 

USDCHF D1


 

CADCHF H4


 

Еврофунт. Есть сигнал на продажу. Первая цель 0,8500


 
Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт. Есть сигнал на продажу. Первая цель 0,8500


яб купил...

 
Alexander Ivanov:

яб купил...

Все в ваших руках)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт. Есть сигнал на продажу. Первая цель 0,8500


Готовится по вашему прогнозу  EURGBPH2

EURGBPH2

 
Alexsandr San:

Готовится по вашему прогнозу  EURGBPH2


Все проще чем кажется.

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