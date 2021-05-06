FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 316
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можно входить в золото
не можно а нужно - ловить по выше
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запустил ловушки в низ с умножением лотов
круто - сдвинули рынок
Вот пара сигналов на Ауди:
Понятно, что цена их заберет. Вот только по времени когда, ХЗ.
Смотрим ближайшие уровни:
В принципе, видно и начало движения на объеме и откатик:
И Лунька прикрыть, тенетника...
Добрый день. По Ауди крупным масштабом какие внизу цели?
Добрый день. По Ауди крупным масштабом какие внизу цели?
Вот:
цели - ну как можно искать цели? ну не было пипки красной - может и в завтра будут цели
я просто или дурак или вообще не понимаю о чём Вы
сейчас только в покупки - я не вижу здесь продаж
Останавливающий объем в наличии, зайду ка и я в Рыжика:
Добавил еще 0.1 лотика к позиции, появилась отрицательная дельта на объеме:
цели - ну как можно искать цели? ну не было пипки красной - может и в завтра будут цели
я просто или дурак или вообще не понимаю о чём Вы
сейчас только в покупки - я не вижу здесь продаж
и только сейчас - какой то вздох вниз и то, ещё пипка не закрепилась
Санька наверное по золоту снесли ?
- упёртый , как мы все
Остановит или нет пока не совсем понятно.
Остановит или нет пока не совсем понятно.
я вижу Вы как женщина - видите по другому
в рисунке видно всё
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а голова плечи - это вообще аут
я вижу Вы как женщина - видите по другому
в рисунке видно всё
Я вижу пока 1800, затем сильно вниз. ИМХО.)Согласна, что не всегда работает, но оно так.