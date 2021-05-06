FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 316

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Alexsandr San:

 можно входить в золото 

не можно а нужно - ловить по выше 

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запустил ловушки в низ с умножением лотов 


круто - сдвинули рынок 

 
Lesorub:

Вот пара сигналов на Ауди:

Понятно, что цена их заберет. Вот только по времени когда, ХЗ.

Смотрим ближайшие уровни:

В принципе, видно и начало движения на объеме и откатик:

И Лунька прикрыть, тенетника...


Добрый день. По Ауди крупным масштабом какие внизу цели? 

 
sterva:

Добрый день. По Ауди крупным масштабом какие внизу цели? 

Вот:


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цели - ну как можно искать цели? ну не было пипки красной - может и в завтра будут цели 

я просто или дурак или вообще не понимаю о чём Вы

AUDUSDH2

сейчас только в покупки - я не вижу здесь продаж 

 

Останавливающий объем в наличии, зайду ка и я в Рыжика:


Добавил еще 0.1 лотика к позиции, появилась отрицательная дельта на объеме:



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Alexsandr San:

цели - ну как можно искать цели? ну не было пипки красной - может и в завтра будут цели 

я просто или дурак или вообще не понимаю о чём Вы

сейчас только в покупки - я не вижу здесь продаж 

и только сейчас - какой то вздох вниз и то, ещё пипка не закрепилась 

AUDUSDH2

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Санька наверное по золоту снесли ?

- упёртый , как мы все

 

голова

Остановит или нет пока не совсем понятно.

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sterva:

Остановит или нет пока не совсем понятно.

я вижу Вы как женщина - видите по другому 

в рисунке видно всё

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а голова плечи - это вообще аут 

 
Alexsandr San:

я вижу Вы как женщина - видите по другому 

в рисунке видно всё

Я вижу пока 1800, затем сильно вниз. ИМХО.)

Согласна, что не всегда работает, но оно так.
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