FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 265
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Для меня это значит, что цена вероятней всего окажется около зелёной линии.
MACD - Это так второстепенное приложение.
Для меня это значит, что цена вероятней всего окажется около зелёной линии.
MACD - Это так второстепенное приложение.
Вы присмотритесь к MACD - он должен быть на первом месте
------- то что Вы рисуете, тоже правильно - только у Вас сейчас зрение смотрит верх, Вы просто тоже самое от рисуйте, только со зрением вниз .
Вы присмотритесь к MACD - он должен быть на первом месте
MACD - Сигналы для входов по направлению.
График размером m1 (Самый злой) Куплю...
MACD - Сигналы для входов по направлению.
так Вы противоречите сейчас MACD(Н4) , он же у Вас показывает, вниз движение
Время покажет...
так Вы противоречите сейчас MACD(Н4) , он же у Вас показывает, вниз движение
На h4. На мой взгляд не чего показывает внятного, но вот на недельном говорит о завершении пути в низ.
Полностью на стороне Speculator к пятнице 1.10
и да, время покажет.....
На h4. На мой взгляд не чего показывает внятного, но вот на недельном говорит о завершении пути в низ.
где Вы видите завершение? он уверено показывает вниз