FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 265

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Alexsandr San:


Для меня это значит, что цена вероятней всего окажется около зелёной линии.

MACD - Это так второстепенное приложение. 

[Удален]  
Speculator:

Для меня это значит, что цена вероятней всего окажется около зелёной линии.

MACD - Это так второстепенное приложение. 

Вы присмотритесь к MACD - он должен быть на первом месте 

------- то что Вы рисуете, тоже правильно - только у Вас сейчас зрение смотрит верх, Вы просто тоже самое от рисуйте, только со зрением вниз . 

 
Alexsandr San:

Вы присмотритесь к MACD - он должен быть на первом месте 

MACD - Сигналы для входов по направлению. 

 
Alexsandr San:


График размером m1 (Самый злой) Куплю...  

[Удален]  
Speculator:

MACD - Сигналы для входов по направлению. 

так Вы противоречите сейчас MACD(Н4) , он же у Вас показывает, вниз движение

 
Speculator:
Alexsandr San:

Время покажет...

 
Alexsandr San:

так Вы противоречите сейчас MACD(Н4) , он же у Вас показывает, вниз движение

На h4. На мой взгляд не чего показывает внятного, но вот на недельном говорит о завершении пути в низ. 

 

Полностью на стороне  Speculator к пятнице 1.10

и да, время покажет.....

[Удален]  
Speculator:

На h4. На мой взгляд не чего показывает внятного, но вот на недельном говорит о завершении пути в низ. 

где Вы видите завершение? он уверено показывает вниз   

 
Продал ЧИФ, ЕВУ и АУДИ против ЕНЫ.
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