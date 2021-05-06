FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 639
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Когда франка шортим, есть мысли?
по этой паре CHF\JPY - только в лонг
Поддерживаю, ибо горизонт скорее пробивают, чем от него разворачиваются.
Конструкция (на твоей фото) для мишек подразумевает разве что откат, типа шпильки, сбросить лишнее бычьё перед пробоем горизонта.
Это вряд ли. Маркету нет смысла в бычьем тренде давать закрыться налипшим михам.
Скорее будут тащить в гору, покуда у всех не пропадёт желание посолить, и там ещё сколько то за уши протянут (когда цена растёт на падающих объёмах), что б уж наверняка...
Это вряд ли. Маркету нет смысла в бычьем тренде давать закрыться налипшим михам.
Скорее будут тащить в гору, покуда у всех не пропадёт желание посолить, и там ещё сколько то за уши протянут (когда цена растёт на падающих объёмах), что б уж наверняка...
Поддерживаю, это неоднократно доказано исторически
Когда франка шортим,есть мысли?
Мож, купить маляську???
На тяпницу!
по этой паре CHF\JPY - только в лонг
буду ловить - вход с 116.616
Про рыбалку...
Ага...
Про рыбалку...
хотел тоже написать - я прямо как на рыбалке, за сегодня не одного клёва пока.