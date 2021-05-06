FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 111
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По ене закрыл все позиции. Не густо. Хвастаться нечем.
Да ладно прибедняешься, небось по 101.20 купил на всю котлету и по 105.90 продал)))Всем привет...
До 1,1100 примерно падать +-.
Завтра на 13 базисных пунктов опустят ставку по евре и будет вам не только 1.1100 )))
Не спится... Может, старость???
И на Ене...
Двойной аукцион. Не лоханитесь!
И на Ене...
Двойной аукцион. Не лоханитесь!
Вроде как дневка сначала .?
ps Лунь так и прошел.)
Вроде как дневка сначала .?
ps Лунь так и прошел.)
Что, дневка? Не понял...
На Ене на D1 две цели от аукционов. Верхняя и нижняя.
Заберут обе!
Что, дневка? Не понял...
На Ене на D1 две цели от аукционов. Верхняя и нижняя.
Заберут обе!
Неправильно?.
Есть цель (точно будем)
Есть загон (возможно будем)
2 рельсы равные и огромные указывают путь.
Третья "обрезанная" (больше напоминает аппендикс загона в противоход).
Практически любая вторая большая свеча будет иметь такой "аппендикс".
В опрос только в том указывает ли он точную цель или нас загоняют?
Варианты ответа: Да- это третья рельса (указывает точную цель).
Нет - загон
Спасибо...)
Неправильно?.
Есть цель (точно будем)
Есть загон (возможно будем)
2 рельсы равные и огромные указывают путь.
Третья "обрезанная" (больше напоминает аппендикс загона в противоход).
Практически любая вторая большая свеча будет иметь такой "аппендикс".
В опрос только в том указывает ли он точную цель или нас загоняют?
Варианты ответа: Да- это третья рельса (указывает точную цель).
Нет - загон
Проще посмотреть отработку. И все...
Потом составлять алгоритм действий для себя.
Неправильно?.
Есть цель (точно будем)
Есть загон (возможно будем)
2 рельсы равные и огромные указывают путь.
Третья "обрезанная" (больше напоминает аппендикс загона в противоход).
Практически любая вторая большая свеча будет иметь такой "аппендикс".
В опрос только в том указывает ли он точную цель или нас загоняют?
Варианты ответа: Да- это третья рельса (указывает точную цель).
Нет - загон
Спасибо...)
Всем привет. В корзине 230 п.