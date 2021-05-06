FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 111

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Aleksandr Yakovlev:
По ене закрыл все позиции. Не густо. Хвастаться нечем.

Да ладно прибедняешься, небось по 101.20 купил на всю котлету и по 105.90 продал)))

Всем привет...
 
Aleksandr Yakovlev:

До 1,1100 примерно падать +-.

Завтра на 13 базисных пунктов опустят ставку по евре и будет вам не только 1.1100 )))

 

Не спится...  Может, старость???


 

И на Ене...

Двойной аукцион. Не лоханитесь!


 
Lesorub:

И на Ене...

Двойной аукцион. Не лоханитесь!


Вроде как дневка сначала .?

ps Лунь так и прошел.)

 
sterva:

Вроде как дневка сначала .?

ps Лунь так и прошел.)

Что, дневка? Не понял...

На Ене на D1 две цели от аукционов. Верхняя и нижняя.

Заберут обе!

 
Lesorub:

Что, дневка? Не понял...

На Ене на D1 две цели от аукционов. Верхняя и нижняя.

Заберут обе!

Неправильно?.

Есть цель (точно будем)

Есть загон (возможно будем)

2 рельсы равные и огромные указывают путь.

Третья "обрезанная" (больше напоминает аппендикс загона в противоход).

Практически любая вторая большая свеча будет иметь такой "аппендикс"

В опрос только в том указывает ли он точную цель или нас загоняют?

Варианты ответа: Да- это третья рельса (указывает точную цель).

                           Нет - загон

Спасибо...)

 
sterva:

Неправильно?.

Есть цель (точно будем)

Есть загон (возможно будем)

2 рельсы равные и огромные указывают путь.

Третья "обрезанная" (больше напоминает аппендикс загона в противоход).

Практически любая вторая большая свеча будет иметь такой "аппендикс"

В опрос только в том указывает ли он точную цель или нас загоняют?

Варианты ответа: Да- это третья рельса (указывает точную цель).

                           Нет - загон


Проще посмотреть отработку. И все...

Потом составлять алгоритм действий для себя.

[Удален]  
sterva:

Неправильно?.

Есть цель (точно будем)

Есть загон (возможно будем)

2 рельсы равные и огромные указывают путь.

Третья "обрезанная" (больше напоминает аппендикс загона в противоход).

Практически любая вторая большая свеча будет иметь такой "аппендикс"

В опрос только в том указывает ли он точную цель или нас загоняют?

Варианты ответа: Да- это третья рельса (указывает точную цель).

                           Нет - загон

Спасибо...)

Что за рельсы? Где шпалы и кто машинист?
 

Всем привет. В корзине 230 п.


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