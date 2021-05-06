FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 326

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Alexsandr San:

Да! не надо жадничать, по чу чуть и жизнь поправится. всё должно быть в меру  

Судя по твоим доходам по золоту - эта мера приличного размера, ну да ладно завидовать вредно, давай пока...пятница пора отдыхать... много не пей, бросай вообще на хрена насиловать душу...))

 
Сергей Криушин:

Судя по твоим доходам по золоту - эта мера приличного размера, ну да ладно завидовать вредно, давай пока...пятница пора отдыхать... много не пей, бросай вообще на хрена насиловать душу...))

Он не душу насилует, а тело. А Spirit - всему голова. :)

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Сергей Криушин:

не, правильные посты не удаляют, ладно не напрягайся..может потом что-нибудь попроще придумаешь, а так да в твоем коде может надо где-то упрощение сделать, как-то очень много навороченно...))

 Честно Вам скажу - там много лишнего - чем я не пользуюсь, я думал кто будет пользоваться, для всяких прибамбасов - там всё так запаралелил, что бы можно было под любую стратегию подстроится . а так, я просто выставляю линии - на тех уровнях где приблизительно достанет и от них играю 

 

желаю всем быть в плюсе не "как обычно", а всегда

не скрою, этого сделать не возможно, если торговать по индикаторам - это постфактум...

сигнал должен быть однозначным, независимо от тайм-фрейма.

одно и то же на графиках - это цена,

разберитесь с ней, и никогда больше не сливайте

не надо прогнозить, это неудачные шутки.

профита!

;)

------

поэтому, Виктория Гранкина, "Просто дождь":


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Renat Akhtyamov:

сигнал должен быть однозначным, независимо от тайм-фрейма.

одно и то же на графиках - это цена,


вот этот как раз, как Вы и говорите 

EURUSDDaily 

Файлы:
Pivot_Lines_TimeZone.mq5  22 kb
[Удален]  

эти пипки тоже - интересные 

EURUSDDailyч

этотLeManTrend Indicator.mq5   в ходит в тот LeMan_BrainTrend1Sig.mq5 и в тот, нужно устанавливать на график 

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этот тоже неплохой 

ь

Файлы:
Volatility_StepChannel.mq5  9 kb
 
 
День тишины обычно идет перед выборами, но учитывая закрученность мышления трейдеров можно помолчать и в последний день выборов.
 
Все пропивают полученную сверхприбыль за прошлый месяц. :)
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