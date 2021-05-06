FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 326
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Да! не надо жадничать, по чу чуть и жизнь поправится. всё должно быть в меру
Судя по твоим доходам по золоту - эта мера приличного размера, ну да ладно завидовать вредно, давай пока...пятница пора отдыхать... много не пей, бросай вообще на хрена насиловать душу...))
Судя по твоим доходам по золоту - эта мера приличного размера, ну да ладно завидовать вредно, давай пока...пятница пора отдыхать... много не пей, бросай вообще на хрена насиловать душу...))
Он не душу насилует, а тело. А Spirit - всему голова. :)
не, правильные посты не удаляют, ладно не напрягайся..может потом что-нибудь попроще придумаешь, а так да в твоем коде может надо где-то упрощение сделать, как-то очень много навороченно...))
Честно Вам скажу - там много лишнего - чем я не пользуюсь, я думал кто будет пользоваться, для всяких прибамбасов - там всё так запаралелил, что бы можно было под любую стратегию подстроится . а так, я просто выставляю линии - на тех уровнях где приблизительно достанет и от них играю
желаю всем быть в плюсе не "как обычно", а всегда
не скрою, этого сделать не возможно, если торговать по индикаторам - это постфактум...
сигнал должен быть однозначным, независимо от тайм-фрейма.
одно и то же на графиках - это цена,
разберитесь с ней, и никогда больше не сливайте
не надо прогнозить, это неудачные шутки.
профита!
;)
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поэтому, Виктория Гранкина, "Просто дождь":
сигнал должен быть однозначным, независимо от тайм-фрейма.
одно и то же на графиках - это цена,
вот этот как раз, как Вы и говорите
эти пипки тоже - интересные
этотLeManTrend Indicator.mq5 в ходит в тот LeMan_BrainTrend1Sig.mq5 и в тот, нужно устанавливать на график
этот тоже неплохой