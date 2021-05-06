FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 343
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. Сигнал на продажу.
Всем привет. Сигнал на продажу.
Здорово Леха! Где пропадал? Переживал слив?:)
Кури бамбук
Двойные дрыны на Киви. Надежнее лимитом с верху продать:
Попробую на EURNZD сгонять за пивком:
И по Фунту возможные покупки на седня:
Кури бамбук
Красавчик
Мне твои склонности не интересны как и общение с тобой.
Мне твои склонности не интересны как и общение с тобой.