FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 343

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Всем привет. Сигнал на продажу.


 
Вверх может сходить сначала на 0.6685 и затем по вашему прогнозу вниз на 0.65
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Сигнал на продажу.


Здорово Леха! Где пропадал? Переживал слив?:)
 
Vladimir Baskakov:
Здорово Леха! Где пропадал? Переживал слив?:)

Кури бамбук

 

Двойные дрыны на Киви. Надежнее лимитом с верху продать:


 

Попробую на EURNZD сгонять за пивком:

И по Фунту возможные покупки на седня:


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Кури бамбук

Красавчик
 
Vladimir Baskakov:
Красавчик

Мне твои склонности не интересны как и общение с тобой.

 
AUDUSD пошел вниз шпилькой на 0.6906 ,сегодня вполне может дойти.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Мне твои склонности не интересны как и общение с тобой.

10$ жена дала?
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