FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 529
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Я вижу так
Ну мы сейчас посмотрим кто прав. Кто-то точно прав)))
Это более наглядно, как предполагаю
Это более наглядно, как предполагаю
так разве не замечали, что гэп гэпу рознь? есть гэпы, которые дают разворот, а есть такие, что их никто не замечает. ну если не замечали, то нечего дальше и лезть в эту тему.
Немного по пипсовал сегодня.
подходим к точки утреннего прогноза по этой паре GBPUSDH2
и по этой EURUSDH2 чу-чуть осталось.
подходим к точки утреннего прогноза по этой паре GBPUSDH2
)))Да скорее всего в бок уйдём есть уже сигналы
подходим к точки утреннего прогноза по этой паре GBPUSDH2
и по этой EURUSDH2 чу-чуть осталось.
Что Вы в этой паутине линий понимаете?)
GBPUSD пробой треугольника был вверх, но вот тут есть точка на продажу, не совсем укладывается в голове... но точка есть
EURUSD без комментариев