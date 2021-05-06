FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 529

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Vitaly Muzichenko:

Я вижу так


Ну мы сейчас посмотрим кто прав. Кто-то точно прав)))
 
ALEKSANDR GADZERA:
Ну мы сейчас посмотрим кто прав. Кто-то точно прав)))

Это более наглядно, как предполагаю

График EURUSD, H4, 2020.11.17 10:32 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, H4, 2020.11.17 10:32 UTC, RoboForex Ltd, MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: H4. Брокер: RoboForex Ltd. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2020.11.17 10:32 UTC.
 
Vitaly Muzichenko:

Это более наглядно, как предполагаю

Хорошо)
думаю так 100%
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Sergey Lazarenko:

так разве не замечали, что гэп гэпу рознь? есть гэпы, которые дают разворот, а есть такие, что их никто не замечает. ну если не замечали, то нечего дальше и лезть в эту тему.

Леха, я все замечаю и много знаю, ты же ещё "школьник"
 

Немного по пипсовал сегодня.


Файлы:
xS0Pccuwua.png  29 kb
H1bIZvQ4Xy.png  6 kb
FM0qCvTsAf.png  7 kb
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подходим к точки утреннего прогноза по этой паре GBPUSDH2 

и по этой EURUSDH2 чу-чуть осталось.

GBPUSDH2 EURUSDH2

 
SanAlex:

подходим к точки утреннего прогноза по этой паре GBPUSDH2


)))Да скорее всего в бок уйдём есть уже сигналы

 
SanAlex:

подходим к точки утреннего прогноза по этой паре GBPUSDH2 

и по этой EURUSDH2 чу-чуть осталось.

Что Вы в этой паутине линий понимаете?)

 

GBPUSD  пробой треугольника был вверх, но вот тут есть точка на продажу, не совсем укладывается в голове... но точка есть

 

EURUSD  без комментариев


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