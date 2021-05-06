FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 382
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EUR/USD 1.17731
Ты смотрю все на верх смотришь?)))
Не пойдет она туда.
В прошлый раз выбило меня по БУ.
Сегодня я опять в продажи встал
Ты смотрю все на верх смотришь?)))
Не пойдет она туда.
В прошлый раз выбило меня по БУ.
Сегодня я опять в продажи встал
Привет! всё может быть - на данный момент, хочет как к верху пойти.
--------
ФОТКИ блин - старые удалённые высвечиваются
Привет! всё может быть - на данный момент, хочет как к верху пойти.
--------
ФОТКИ блин - старые удалённые высвечиваются
Хочешь секрет секретный скажу?
Я знаю куда ева пойдет и где ее 2 недалекие цели.
Только ты никому не говори. А то смеяться будут)))
1. район 1,13600
2. район 1,10200
Хочешь секрет секретный скажу?
Я знаю куда ева пойдет и где ее 2 недалекие цели.
Только ты никому не говори. А то смеяться будут)))
1. район 1,13600
2. район 1,10200
я не кому не скажу!
Хочу упасть по этой паре вплоть до 0,88000
По еве сегодня встал в продажи от 1,17295
у gold скорее всего, есть желание пойти в низ
Сравни дневки по еве и голде
Сравни дневки по еве и голде
по еве вижу тут 1.19852 по голду тут 1855.11
по еве вижу тут 1.19852 по голду тут 1855.11
Технические индикаторы тебе что хошь нарисуют и где хошь перерисуются. К Ванге надо было ехать....пока жива была.
Технические индикаторы тебе что хошь нарисуют и где хошь перерисуются. К Ванге надо было ехать....пока жива была.
Ложусь спать - с утра расскажу что Ванга сказала, куда движение будет.
а чё! вот всё по прогнозуФайлы: