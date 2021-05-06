FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 382

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SanAlex:
EUR/USD  1.17731

Ты смотрю все на верх смотришь?)))

Не пойдет она туда.

В прошлый раз выбило меня по БУ.

Сегодня я опять в продажи встал

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Ты смотрю все на верх смотришь?)))

Не пойдет она туда.

В прошлый раз выбило меня по БУ.

Сегодня я опять в продажи встал

Привет! всё может быть - на данный момент, хочет как к верху пойти.

--------

ФОТКИ блин - старые удалённые высвечиваются 

Файлы:
EURUSDH2_SEGODNIA.png  70 kb
 
SanAlex:

Привет! всё может быть - на данный момент, хочет как к верху пойти.

--------

ФОТКИ блин - старые удалённые высвечиваются 

Хочешь секрет секретный скажу?

Я знаю куда ева пойдет и где ее 2 недалекие цели.

Только ты никому не говори. А то смеяться будут)))

1. район 1,13600

2. район 1,10200

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Хочешь секрет секретный скажу?

Я знаю куда ева пойдет и где ее 2 недалекие цели.

Только ты никому не говори. А то смеяться будут)))

1. район 1,13600

2. район 1,10200

я не кому не скажу! 

 

Хочу упасть по этой паре вплоть до 0,88000

По еве сегодня встал в продажи от 1,17295

[Удален]  
у gold скорее всего, есть  желание пойти в низ
Файлы:
XAUUSDH2_SEGODNIA.png  75 kb
 
SanAlex:
у gold скорее всего, есть  желание пойти в низ

Сравни дневки по еве и голде

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Сравни дневки по еве и голде

по еве вижу тут  1.19852  по голду тут 1855.11

Файлы:
EURUSDDaily_1.19852.png  57 kb
XAUUSDDaily_1855.11.png  63 kb
 
SanAlex:

по еве вижу тут  1.19852  по голду тут 1855.11

Технические индикаторы тебе что хошь нарисуют и где хошь перерисуются. К Ванге надо было ехать....пока жива была.

[Удален]  
Vadens:

Технические индикаторы тебе что хошь нарисуют и где хошь перерисуются. К Ванге надо было ехать....пока жива была.

Ложусь спать - с утра расскажу что Ванга сказала, куда движение будет.

а чё!  вот всё по прогнозу 

Файлы:
EURUSDH2_SEGODNIA.png 70 kb    из поста   
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