FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 467
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURUSD раздражает что точки в разное время с ЗОЛОТОМ, все время думал что они синхронны.... но нет, как бы золото вверх не затащило при формировании максимума
Доллар растёт, поэтому все инструменты за доллар нагнулись вниз
Ах вот оно что, ну наконец-то хоть кто-то объяснил)))Все развороты тренда и т.д. данным давно известны, и заложены функцией и свойством цена, и развороты не зависят геополитической и внутренней политики страны, и другой ереси. только скорость движения.
Ах вот оно что, ну наконец-то хоть кто-то объяснил)))Все развороты тренда и т.д. данным давно известны, и заложены функцией и свойством цена, и это не зависит геополитической и внутренней политики страны, и другой ереси.
Мы это от Вас уже слышали. Дело в том, что Вы ищите сию минутную прибыль, отщипнуть на отскоке или если повезёт поймать тренд, но это если повезёт)
Мы это от Вас уже слышали. Дело в том, что Вы ищите сию минутную прибыль, отщипнуть на отскоке или если повезёт поймать тренд, но это если повезёт)
ВЫ монитор яркость прибавьте, и внимательнее все сигналы посмотрите хотя бы эти.
1. #4123
2. #4124
3. #4126
4. #4132
5. #4137
6. #4151
7. #4173
8. #4179
9. #4182
10. #4183
вы похоже из тех кто поступает так - возьму сегодня и завтра весь ход пары, вместо взял правильно половину и не открывался на другом дне
Извиняюсь, но не совсем понял о чем вы.
очень тонкая мысль улетела, но я обязательно задам ее
не думаю, он слижком разтряпщенный.
ну вот икота напала, сраные ц-не.
--
иди пожалуйста- на
)
Ну покупайте)))
Эту неделю золото не торгую, так что решайте сами)
)
Ну покупайте)))
запомним.