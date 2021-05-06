FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 467

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EURUSD  раздражает что точки в разное время с ЗОЛОТОМ, все время думал что они синхронны.... но нет, как бы золото вверх не затащило при формировании максимума


 
VVT:
Доллар растёт, поэтому все инструменты за доллар нагнулись вниз

Ах вот оно что, ну наконец-то хоть кто-то объяснил)))

Все развороты тренда и т.д. данным давно известны, и заложены функцией и свойством цена, и развороты не зависят геополитической и внутренней политики страны, и другой ереси. только скорость движения.
 
ALEKSANDR GADZERA:

Ах вот оно что, ну наконец-то хоть кто-то объяснил)))

Все развороты тренда и т.д. данным давно известны, и заложены функцией и свойством цена, и это не зависит геополитической и внутренней политики страны, и другой ереси.

Мы это от Вас уже слышали. Дело в том, что Вы ищите сию минутную прибыль, отщипнуть на отскоке или если повезёт поймать тренд, но это если повезёт)

 
VVT:

Мы это от Вас уже слышали. Дело в том, что Вы ищите сию минутную прибыль, отщипнуть на отскоке или если повезёт поймать тренд, но это если повезёт)

ВЫ монитор яркость прибавьте, и внимательнее все сигналы посмотрите хотя бы эти.

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Fast235:

вы похоже из тех кто поступает так - возьму сегодня и завтра весь ход пары, вместо взял правильно половину и не открывался на другом дне

Извиняюсь, но не совсем понял о чем вы.
 
ALEKSANDR GADZERA:
Извиняюсь, но не совсем понял о чем вы.

очень тонкая мысль улетела, но я обязательно задам ее

 


не думаю, он слижком разтряпщенный.

ну вот икота напала, сраные ц-не.

--

иди пожалуйста- на 

 
VVT:

)

Ну покупайте)))

 
VVT:
Эту неделю золото не торгую, так что решайте сами)

)

 
ALEKSANDR GADZERA:

Ну покупайте)))

запомним.

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